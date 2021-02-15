Gençlerbirliği Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç saati değişti...

Beşiktaş, son 3 deplasman maçında bir galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan topladı. Atakaş Hatayspor ile dış sahada 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki deplasman mücadelesinde ise Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Beşiktaş, son deplasman karşılaşmasında ise Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Gençlerbirliği ise ligde beşer galibiyet ve beraberlikle 20 puan elde etti.

Beşiktaş'ı konuk ettiği son Süper Lig maçını kaybeden Gençlerbirliği, 2008 senesinden bu yana rakibine üst üste iki iç saha karşılaşmasında mağlup olmuyor. Bu sezonun ilk yarısındaki Süper Lig maçında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, lig tarihinde sadece 2000/01'de rakibiyle oynadığı iki karşılaşmayı da kaybetti. Sahasında oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybeden Gençlerbirliği, kulüp tarihinde en fazla dört maçlık bir seri yaşadı.

Süper Lig'de çıktığı son beş deplasman maçını kaybetmeyen Beşiktaş, daha uzun bir seriyi en son Ocak-Nisan 2019 arasında Şenol Güneş yönetiminde yakalamıştı. Gençlerbirliği, İstanbul takımlarına rakip olduğu son 13 Süper Lig maçının 11'ini kaybetti ve bu karşılaşmalarda toplam 39 gol yedi (1G 1B). Alkaralar'ın bu süreçte kalesini gole kapattığı tek karşılaşma, aynı zamanda tek galibiyetini aldığı Beşiktaş maçıydı.

Süper Lig'de Ankara takımlarına konuk olduğu son 14 maçın sadece ikisini kaybeden Beşiktaş, bu süreçteki iki mağlubiyetini de Gençlerbirliği karşısında aldı. Süper Lig'de oynadığı son 19 maçta da en az bir gol atan Beşiktaş hem ligde devam eden en uzun serinin sahibi, hem de 1999/2000'den bu yana aynı sezondaki en uzun serisini yakaladı. İç sahada çıktığı son beş Süper Lig maçında bir gol atabilen Daniel Candeias, daha önceki beş karşılaşmada dört golde pay sahibi olmuştu. Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson'ın Süper Lig kariyerinde en fazla golde pay sahibi olduğu rakibi Gençlerbirliği. Kanadalı orta saha, bu katkıların tamamını geçen sezon başkent ekibine rakip olduğu iki karşılaşmada yaptı.

Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinin ilk deplasman galibiyetini Kasım 2013'te Gençlerbirliği karşısında almıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği Beşiktaş maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SAVUNMADA BÜYÜK SIKINTI

Siyah-beyazlı takımın savunmasındaki eksikler teknik direktör Sergen Yalçın'ı endişelendiriyor.

İttifak Holding Konyaspor ile ligde oynanan maçta çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan sol bek Fabrice N'Sakala, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Son lig maçında bu sezonki 4. sarı kartını gören stoper Domagoj Vida da cezası nedeniyle takımını yarınki karşılaşmada yalnız bırakacak.

Beşiktaş'ta cezalı oyuncuların yanı sıra, savunmadaki sakatlıklar da Yalçın'ı kadro kurmakta zorlayacak.

Siyah-beyazlı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan İspanyol stoper Francisco Montero, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek bir diğer isim.

Trabzonspor maçında sakatlanan ve bireysel çalışmalarını sürdüren genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ın da yarınki karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Dorukhan Toköz ise 2 maçlık cezasını tamamladı. Dorukhan'ın yanı sıra, sarı kart cezasını tamamlayan Bernard Mensah da Gençlerbirliği maçında takımdaki yerini alabilecek.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç oyuncu Gençlerbirliği karşısında da sarı kart gördükleri takdirde 27. haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

94. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 9 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 64 golle karşılık verdi.

SON 11 MAÇTA BEŞİKTAŞ 7 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 11 maçta iki kez mağlup oldu.

Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ 20 YILLIK HASRETİNİ BU SEZON SONLANDIRDI

Bu sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçta Gençlerbirliği, Beşiktaş'a 1-0 üstünlük kurarak 20 yıllık hasretini sonlandırdı.

Rakibi karşısında daha önceki tek deplasman galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla alan Gençlerbirliği, bu sezon İstanbul'da rakibine bir kez daha üstünlük kurmayı başardı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

DEPLASMANDA SON 8 MAÇTA İKİ GALİBİYET

Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile yaptığı son 8 lig maçından ikisini kazanabildi.

İki ekip arasında Ankara'da oynanan son 8 lig maçından 3'ünü başkent ekibi kazanırken, 3 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi.

Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 46 lig maçının 22'sini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Ankara'da siyah-beyazlılar 72, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.

Beşiktaş, geçen sezon Ankara'da oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etmişti.