İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 52'sini Beşiktaş kazandı, Gençlerbirliği 8 kez galip geldi. Son deplasman maçında Yeni Malatyaspor'u yenen Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra dış sahada üst üste iki galibiyet alamadı.

Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Gençlerbirliği Beşiktaş maçı 25 Temmuz cumartesi akşamı saat 21:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'in son üç sezonunda da oynadığı 34. hafta maçlarını kazanan Gençlerbirliği, son yenilgisini 2014/15'te Beşiktaş'tan aldı Bu sezon ilk golü attığı Süper Lig maçlarının tamamını kazanan tek takım Beşiktaş. Bogdan Stancu, Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son altı golün dördüne doğrudan katkı sağladı. Beşiktaş'ın son iki sezonda oynadığı 34. hafta maçlarında birer oyuncusu hat-trick yaptı. Beşiktaş forması giymeye başladığı Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan stoper Domagoj Vida. Son iki Süper Lig maçında kalesine gelen 7 şutu da kurtaran Ersin Destanoğlu, daha önceki 16 şutun sekizinde gole izin vermişti.

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 92. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 52 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 147 golüne Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, İstanbul'da rakibini 4-1 mağlup etti.

Ankara'daki maçlar

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi. Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 45 lig maçının 21'ini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ankara'da siyah-beyazlılar 69, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.

Deplasmanda son 7 maçta bir galibiyet

Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile yaptığı son 7 lig maçından sadece birini kazanabildi. İki ekip arasında Ankara'da oynanan son 7 lig maçından 3'ünü başkent ekibi, birini siyah-beyazlılar kazandı, 3'ü de berabere bitti.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı. Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

Beşiktaş sezonu başkentte kapatacak

Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek Demir Grup Sivasspor'un İzmir'de Göztepe karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Ligde son 3 maçını kazanarak puanını 59'a yükselten Beşiktaş, 60 puanlı Sivasspor'un puan kaybetmesi halinde kırmızı-beyazlı rakibinin önüne geçerek sezonu üçüncü basamakta noktalayacak.

Caner Erkin ve Lens cezalı

Siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği maçına Caner Erkin ve Jeremain Lens'ten yoksun çıkacak. Fenerbahçe maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen iki futbolcu, başkentte görev yapamayacak. Devre arasında Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Kevin-Prince Boateng, kulüp tarafından sezonu tamamladıkları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir de yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Ayrıca, Fransa'nın Lille takımı ile anlaştığı iddia edilen Burak Yılmaz'ın da Ankara'da oynanacak mücadelede görev yapması beklenmiyor.

Sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Georges-Kevin N'Koudou ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde Gençlerbirliği karşısında görev yapabilecek.

Gençlerbirliği, sezonu Beşiktaş maçıyla sonlandıracak

Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Başkent ekibi, geçen hafta alınan sonuçların ardından ligde kalmayı garantilemişti.

Ligde 36 puanla 12. sırada yer alan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, üçüncülük şansı devam eden Beşiktaş'a karşı prestij maçına çıkacak.