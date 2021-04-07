Gençlerbirliği BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu sezon evinde oynadığı ilk Süper Lig maçında kalesini gole kapatan ve sonraki 14 iç saha karşılaşmasında da gol yiyen Gençlerbirliği, lig tarihindeki en uzun serisini egale edebilir. Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmandan puansız dönen BB Erzurumspor, önceki beş dış saha karşılaşmasında 10 puan toplamıştı. Süper Lig'de oynadığı son üç maçta puan kaybetmeyen Gençlerbirliği, üst üste dört galibiyeti en son Ocak-Şubat 2016 arasında aldı. Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son dört golün üçüne katkı sağlayan Sefa Yılmaz , sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada takımının BB Erzurumspor filelerine gönderdiği tek golün sahibiydi.

BB Erzurumspor'un 2021 takvim senesinde attığı altı deplasman golünün üçünde Aatif Chahechouhe'nun katkısı var. Özcan Bizati, İbrahim Üzülmez'den bu yana Gençlerbirliği'nin başında çıktığı ilk dört Süper Lig maçından galibiyetle ayrılan ilk teknik direktör olmak istiyor. BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Süper Lig'de en son 2003/04 sezonunda Rizespor'un başına geçtikten sonra çıktığı ilk deplasman maçını kazanmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği BB Erzurumspor maçı 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.