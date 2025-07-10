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Gençlerbirliği Başkanı Sungur: 'Hedefimiz Süper Lig’de kalıcı olmak'

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#Gençlerbirliği#İlhan Cavcav#Osman Sungur
Gençlerbirliği Başkanı Sungur: Hedefimiz Süper Lig’de kalıcı olmak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 20:26

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, "Hedefimiz Süper Lig’de kalıcı olmak. Gençlerbirliği’nin ait olduğu yer her zaman Süper Lig’dir" dedi.

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Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, İlhan Cavcav Tesisleri’nde yapılan akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Sungur, Gençlerbirliği’nin yerinin Süper Lig olduğunu ve Süper Lig’de kalıcı olmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Hedefimiz, Süper Lig’de kalıcı olmak"

Gençlerbirliği’nin Süper Lig’e yükselmediğini aslında geri geldiğini belirten Gençlerbirliği Başkanı Sungur, Süper Lig’in zor olduğunu ancak 1. Lig’in daha zor olduğunu aktararak, "En azından Süper Lig’de birtakım imkanlar var. 1. Lig’deyken çok daha büyük sıkıntılar yaşadık. Kısıtlı bütçemizle kurumsal bir yapı ve yönetimin desteğiyle Süper Lig’e çıktık. Bu da çok büyük bir başarı olarak görülüyor. Hedefimiz, Süper Lig’de kalıcı olmak. Gençlerbirliği’nin ait olduğu yer her zaman Süper Lig’dir. Dün federasyonumuzun mali genel kurulu vardı. Orada Gençlerbirliği isminin ne kadar büyük olduğunu ben bir kere daha gördüm. Hiç kimse hoş geldiniz bile demedi, herkes 'hayırlı olsun' dedi. Çünkü zaten biz Süper Lig’de en fazla kalmış 7 takımdan birisiyiz" diye konuştu.

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"İyi bir kadro kuracağız"

Transfer sürecinde kaleciden başladıklarını ifade eden Sungur, "Geriden başladık. Kaleci, sağ bek, sol bek, stoper. Öne doğru gidiyoruz. Çok da acele etmemek lazım. Çok alternatif var. 9 kişilik bir ekip burada neredeyse 24 saat oyuncu inceliyor. Dünyanın her yerinden oyuncu bakıyoruz. Daha önce Türkiye’de oynamamış oyuncu kardeşlerimiz de geliyor. İyi bir kadro kuracağız. Çünkü Ankara artık başarıya çok aç. Bir tane Süper Lig takımı var" ifadelerini kullandı.

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#Gençlerbirliği#İlhan Cavcav#Osman Sungur

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