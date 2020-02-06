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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 20:38,Son Güncelleme:/

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'dan futbol takımına ziyaret

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Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'dan futbol takımına ziyaret

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı takımla bir araya geldi.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, Murat Cavcav, İlhan Cavcav Tesisleri'nde akşam yapılan antrenmanın ardından futbolcularla yemekte buluştu.
Başkan Cavcav futbolculara hitaben, "Her birinize tek tek güveniyorum. Sizin neler yapabileceğinizi de biliyorum. Sezona birlikte başladık, mutlu şekilde de bitireceğimize inanıyorum. İlk yarının son bölümündeki coşkumuzu yeniden yakalayacağımıza eminim. Biz yönetim olarak, Hamza (Hamzaoğlu) hocamız ve ekibi de teknik olarak her zaman yanınızda, bunu bilmenizi istiyorum. Her fırsatta hocamıza güvenimi tekrarlıyorum. İnşallah Hamza hoca ile uzun yıllar çalışırız. Bunu canıgönülden istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yemeğin ardından Murat Cavcav, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında yapacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketleri ve dar alanda oyunla başlayan idman, yarı saha ile tam sahada yapılan taktik çalışmalarla son buldu.

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcavdan futbol takımına ziyaret

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