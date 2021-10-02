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Gençlerbirliği, Balıkesirspor deplasmanından galibiyetle döndü

#Balıkesirspor#Gençlerbirliği#Tff 1. Lig
Gençlerbirliği, Balıkesirspor deplasmanından galibiyetle döndü

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

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Futbol: TFF 1. Lig - Balıkesirspor: 0 - Gençlerbirliği: 2
Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Oğuz Kağan Çalışır, Cem Özbay
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Sedat Dursun, Doğa İşeri (Dk. 82 Bezjak), Abdulkadir Özgen, Muhammed Ali Doğan (Dk. 64 Cemal Kızılateş), Cedric, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 64 Otoo), Bilali, Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey (Dk. 46 Birol Parlak), Kethevoama (Dk. 46 Anıl Taşdemir)
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Eleke, Aksel Aktaş (Dk. 69 Gökhan Gül), Barış Alıcı (Dk. 90 Metehan Mert), Grechyshkin, Kazenga (Dk. 90 Muhammed Bayır), Ömürcan Artan, Kerem Can Akyüz, Lima (Dk. 23 Tshibola )
Goller: Dk. 9 ve 78 Eleke (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 33 Hüseyin Karabey, Dk. 69 Cemal Kızılateş (Balıkesirspor), Dk. 51 Eleke, Dk. 53 Aksel Aktaş, Dk. 88 Kazenga (Gençlerbirliği)

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#Balıkesirspor#Gençlerbirliği#Tff 1. Lig