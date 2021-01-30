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GeriFutbol Gençlerbirliği, Arjantinli orta saha Lucas Mugni'yi transfer etti
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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Arjantinli orta saha Lucas Mugni'yi transfer etti

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Gençlerbirliği, Arjantinli orta saha Lucas Mugni'yi transfer etti
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Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Mugni'yi kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Brezilya'da Sport Recife forması giydiği belirtilen 29 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Arjantinli oyuncunun futbola ülkesinin takımlarından Colon'da başladıktan sonra Lanus, Flamengo ve Newell's Old Boys formaları giydiği kaydedildi.

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