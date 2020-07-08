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GeriFutbol Gençlerbirliği ara vermeden Göztepe hazırlıklarına başladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 13:26,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği ara vermeden Göztepe hazırlıklarına başladı!

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Gençlerbirliği ara vermeden Göztepe hazırlıklarına başladı!
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Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, 32. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Antrenman, ayak tenisiyle sona erdi.

Göztepe ile Gençlerbirliği arasında 11 Temmuz Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak 32. haftanın açılış karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.

 

Gençlerbirliği ara vermeden Göztepe hazırlıklarına başladı

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