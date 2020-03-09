Gençlerbirliği Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Gençlerbirliği ile Antalyaspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Ligde son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Antalyaspor, Gençlerbirliği’ne konuk oluyor. Antalyaspor, ligin ilk yarısında evinde 6-0 mağlup olduğu Gençlerbirliği’ni yenerek puan cetvelinde 2 sıra yükselmeyi hedefliyor. İşte, Gençlerbirliği Antalyaspor maçı hakkında ayrıntılar...

Haftanın kapanış maçı bu akşam Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

ANTALYASPOR'UN EKSİKLERİ

Deplasmandaki bu zorlu karşılaşmada Antalya temsilcisinde takımla idmana çıkan ancak sakatlıkları sebebiyle tam olarak hazır olmayan Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Yekta Kurtuluş ile cezalı olan Celustka takımdaki yerini alamayacak.

HEDEF ÜÇ PUAN

Kırmızı-beyazlılar, deplasmandaki 11 maçta 15 puan toplayarak başarılı bir grafik çizdi. 26 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, aralarında 1 puan fark bulunan rakibini yenerek ligdeki çıkışını sürdürmeyi istiyor.

Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk yarısında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta evinde 6-0 mağlup olmuştu. Antalyaspor karşılaşmayı galibiyetle tamamlaması halinde Süper Lig’de 10’uncu sıraya yükselecek.