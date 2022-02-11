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Gençlerbirliği, Altınordu karşısında geriden gelip kazandı

#Altınordu#Gençlerbirliği#Spor Toto 1. Lig
Gençlerbirliği, Altınordu karşısında geriden gelip kazandı

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme potasında yer alan Altınordu, evinde Gençlerbirliği'ne öne geçtiği maçta 2-1 yenildi.

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Ev sahibi Altınordu 25'inci dakikada Recep'in golüyle öne geçerken, 45'inci dakikada Lima skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı. Konuk Gençlerbirliği 56'ncı dakikada Eleke'nin attığı golle tabelayı değiştirdi: 1-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Altınordu bu sonuçla üst üste 5'inci yenilgisi alıp 22 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise 29 puana yükselip alt sıralardan uzaklaştı.

4'üncü dakikada rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına giren Eleke’nin vuruşunda top Altınordu futbolcuların müdahalesiyle kornere gitti.

17'nci dakikada Kenan’ın ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Ramazan köşeye giden topu kornere çeldi.

25'inci dakikada Altınordu öne geçti. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Kürşad’ın şutunda top savunma oyuncularına çarpıp Ali Dere’ye geldi. Ali Dere’nin şutunda bir kez daha savunmadan dönen meşin yuvarlakla ceza sahası dışında buluşan Recep Aydın’ın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

45'inci dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Ömürcan’ın yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Lima güzel bir vole ile topu filelere gönderdi: 1-1. 

İlk yarı 1-1lik sonuçla sona erdi.

56'ncı dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Eleke’nin pasına hareketlenen Barış’ın yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Eleke kaleci Ali Emre’ye rağmen yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

67'nci dakikada Ahmet İlhan’ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Recep’in kafa vuruşunda top kaleci Ramazan’da kaldı. 

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Gençlerbirliği deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. 

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Altınordu Gençlerbirliği: 1-2

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Özcan Sultanoğlu (xx)

ALTINORDU: Ali Emre (x)- Furkan (x), Kubilay (xx), Erdi (x), Ali Dere (xx), Volkan (x) (Dk. 60 Metehan x), Ahmet İlhan (xx), Kürşad (x) (Dk. 46 Muzaffer x), Kenan (x) (Dk. 68 Emircan x), Recep (xx) (Dk. 78 Şeref x), Hüsamettin (x)

GENÇLERBİRLİĞİ: Ramazan (xx) - Ömürcan (xxx) (Dk. 89 Mert), Metehan (xx), Gökhan (xx), Muhammed (xx), Serdarcan (xx) (Dk. 88 Rahmetullah), Grechyshkin (xxx), Barış (xxx), Lima (xxx), Belyaev (xxx) (Dk. 76 Musa x), Eleke (xxx) (Dk. 90+3 İlker)

GOLLER: Dk. 25 Recep (Altınordu) - Dk. 45 Lima, Dk. 56 Eleke (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Eleke, Lima (Gençlerbirliği), Furkan (Altınordu)

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#Altınordu#Gençlerbirliği#Spor Toto 1. Lig

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