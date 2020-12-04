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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 17:02 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Alanyaspor maçına hazır! Başkan takımla bir araya geldi...

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Gençlerbirliği, Alanyaspor maçına hazır! Başkan takımla bir araya geldi...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, antrenman öncesi sahada takımla bir araya geldi.

Motivasyon konuşması yapan Cavcav, futbolculara Aytemiz Alanyaspor maçında başarılar diledi.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

 

Gençlerbirliği, Alanyaspor maçına hazır Başkan takımla bir araya geldi...

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