Gençlerbirliği Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sahasında oynadığı son yedi Süper Lig maçında sırasıyla bir yenilgi ve bir beraberlik alan Gençlerbirliği, son karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı. Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Alanyaspor, daha önce üst üste üç dış saha galibiyeti alamadı.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo, Arda, Polomat, Berat, Piris, Soner, Candeias, Sio, Stancu

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Ahmet Gülay, Siopis, Salih, Bakasetas, Mustafa Pektemek, Davidson, Babacar

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda Gençlerbirliği'nden daha az isabetli şut çeken sadece iki takım var: Göztepe & Kayserispor. Alanyaspor ise kalesine en az şut gelen takım konumunda. Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ikinci yarılarında en az gol atan takım Gençlerbirliği; aynı zaman diliminde en az gol yiyen takım ise Alanyaspor.

Gençlerbirliği forveti Bogdan Stancu, geçen sezon Alanyaspor'a rakip olduğu iki Süper Lig maçında da gol sevinci yaşadı. Gençlerbirliği'nin bu sezon Süper Lig'de attığı altı golün yarısında Daniel Candeias'ın doğrudan katkısı var. Bu sezon görev aldığı yedi Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağlayan Alanyaspor forveti Khouma Babacar, geçen sezon Lecce formasıyla Serie A'da oynadığı 25 karşılaşmada ulaştığı sayıyı geride bıraktı.

Alanyaspor'u çalıştıran Çağdaş Atan, Süper Lig tarihinde görev yaptığı ilk 10 maçı da kaybetmeyen beşinci Türk teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor. Daha önce bunu başaran dört çalıştırıcı arasında en fazla galibiyet alan isim, sekiz karşılaşmadan galip ayrılan Coşkun Özarı'ydı.

Gençlerbirliği'nde iki antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde iki antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı. Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde iki antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekibimizde yer alan 2 antrenörümüzün test sonucu pozitif çıkmıştır. Antrenörlerimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.

Gençlerbirliği Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Gençlerbirliği Alanyaspor maçı bugün saat 13:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak..