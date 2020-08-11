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Haber Giriş: 11.08.2020 - 16:36,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı! Beşiktaş...

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Gençlerbirliği, Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı! Beşiktaş...
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Gençlerbirliği Kulübü, 27 yaşındaki sağ bek Ahmet Oğuz ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ahmet Oğuz'un transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılıyordu

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve uzun yıllar formamızı giyen Ahmet Oğuz ile yollarımızı ayırdık. Ahmet Oğuz'a emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarı diliyoruz" denildi.

Gençlerbirliği, Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı Beşiktaş...

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