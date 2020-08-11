Son Güncelleme:
Gençlerbirliği, Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı! Beşiktaş...
Gençlerbirliği Kulübü, 27 yaşındaki sağ bek Ahmet Oğuz ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ahmet Oğuz'un transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılıyordu
Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve uzun yıllar formamızı giyen Ahmet Oğuz ile yollarımızı ayırdık. Ahmet Oğuz'a emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarı diliyoruz" denildi.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle