Gençlerbirliği, Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı! Beşiktaş...

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve uzun yıllar formamızı giyen Ahmet Oğuz ile yollarımızı ayırdık. Ahmet Oğuz'a emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarı diliyoruz" denildi.

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