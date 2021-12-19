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Gençlerbirliği 5 - 0 Menemenspor (Maç özeti ve goller)

#Gençlerbirliği#Menemenspor#Spor Toto 1. Lig
Gençlerbirliği 5 - 0 Menemenspor (Maç özeti ve goller)

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Menemenspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı.

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Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Gençlerbirliği evinde Menemenspor’u 5-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol kanattan Aksel'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Metehan Mert'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
9. dakikada sağ kanattan Metehan Mert’in ortasında ceza sahası içerisinde topa yükselen Lima’nın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
51. dakikada ceza sahası önünde topu rakipten kapan Tshibola'nın bekletmeden vuruşunda top direkten döndü.
57. dakikada sol kanatta topla buluşan Musa Şahindere'nin pasında Barış Alıcı, meşin yuvarlağı Lima'ya aktardı. Bu oyuncunun şutu filelerle buluştu. 2-0
63. dakikada sağ kanattan Barış Alıcı’nın ortasında ceza sahası içinde topa dokunan Lima, farkı 3'e çıkardı. 3-0
78. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sallalich bekletmeden ceza sahası içerisindeki takım arkadaşı Lima’ya oynadı. Topla buluşan Brezilyalı oyuncu ise yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek hat-trick yaptı. 4-0
90+5. dakikada Aksel Aktaş'ın ceza sahası yayı önünden yaptığı ortaya yükselen Tshibola, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 5-0

Stat: Eryaman
Hakemler: Cihan Aydın xx, Mehmet Yıldırım xx, Muhammet Yumak xx
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Metehan Mert xx (Ömürcan Artan dk. 82 ?), Arda Kızıldağ xx, Gökhan Gül xx (Sallalich dk. 75 x), Kerem Can Akyüz xx (Muhammed Bayır dk. 75 x), Grechyshkin xx, Barış Alıcı xx (Mert Kula dk. 75 x), Aksel Aktaş xx, Tshibola xxx, Mus Şahindere xx (Kazenga dk. 82 ?), Lima xxx
N. Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen xx, Sinan Akgöl xx (Ndiaye dk. 82 ?), Mazlum Demir xx, Ömer Şahbaş xx, Emre Batuhan Adıgüzel xx, Abdullah Aydın xx (Batuhan Kırdaroğu dk. 46 xx), Ba xx (Emre Özer dk. 75 x), Muhammed Ertürk xx (Sabbah dk. 64 xx), Cem Çelik xx (Emir Şenocak dk. 64 xx), Gomes xx, Ahmet Sağat xx
Gol: Metehan Mert (dk. 6), Lima (dk. 57, 63 ve 78), Tshibola (dk. 90+2) (Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Gomes (dk. 25) (Menemenspor)
Sarı kartlar: Mazlum Demir (Menemenspor), Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz, Metehan Mert, Kazenga

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#Gençlerbirliği#Menemenspor#Spor Toto 1. Lig

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