Gençlerbirliği 4 sezon sonra Süper Lig'de! İşte Trendyol 1. Lig'de Play-Off eşleşmeleri ve küme düşen son takım...

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Trendyol 1. Lig'de normal sezon aynı anda başlayan 9 karşılaşma ile son buldu.
Şampiyon Kocaelispor'un yanı sıra Gençlerbirliği, 4 sezon sonra Süper Lig'e yükselirken, Play-Off eşleşmeleri ve küme düşen son takım da belli oldu.
GENÇLERBİRLİĞİ 4 SENE SONRA SÜPER LİG'DE
Son olarak 2020-21 sezonunda Süper Lig'de yer alan Gençlerbirliği, son haftada küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte
2. LİG'İN KIYISINDAN DÖNÜLDÜ
Süper Lig'den düştükten sonraki ilk sezonunu (2021-22) 13. sırada bitiren Gençlerbirliği, ekonomik problemlerin arttığı 2022-23 döneminde 2. Lig'in kıyısından döndü.
İlk devre sadece 7 puan toplayan ve son sırada yer alan Gençlerbirliği, Niyazi Akdaş'ın başkanlığında transfer yasağını kaldırarak ikinci yarıya yenilenmiş kadrosuyla başladı.
Ara transfer döneminde 20'nin üzerinde futbolcuyla sözleşme imzalayan kırmızı-siyahlılar, 100. yılında son haftaya kadar taraftarlarına sıkıntılı günler yaşatsa da ligi 38 puanla 15. bitirdi ve kümede kalmayı başardı.
2023-24 sezonunu 51 puanla 8. sırada tamamlayan ve son maçta play-off'u kaçıran Gençlerbirliği, Süper Lig özlemini Osman Sungur başkanlığında 2024-25 sezonunda sonlandırdı.
PLAY-OFF'TA İLK FİNALİST BANDIRMASPOR
Trendyol 1. Lig'de Play-Off finalisti averajla belli oldu. 2.'lik fırsatını geçen hafta elinden kaçıran Fatih Karagümrük, sahasında Iğdır FK'yı 87. dakikada gelen golle birlikte 2-1 mağlup etti ve Play-Off biletini finalist olarak kaptı.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
Süper Lig'e yükselen son takımın belli olacağı Play-Off eşleşmeleri ise İstanbulspor-Boluspor ve Bandırmaspor-Erzurum FK şeklinde oldu.
ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞTÜ
Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor'un ardından lige veda eden son ekip Ankaragücü oldu. Son haftaya Manisa FK ile aynı puanda giren Ankara temsilcisi, sahasında Amed SK'yı 2-0 mağlup etmeyi başarsa da küme düşmemek için yeterli olmadı. Manisa FK'nın Ümraniyespor'u 74. dakikada bulduğu golle 1-0 yenmesinin ardından Ankaragücü, üçlü averajla küme düştü.
İŞTE SON HAFTA SONUÇLARI
Adanaspor 0-7 Boluspor
Karagümrük 2-1 Iğdır FK
Yeni Malatyaspor 0-5 Gençlerbirliği
Sakaryaspor 2-0 Esenler Erokspor
Bandırmaspor 2-1 Pendikspor
Şanlıurfaspor 0-1 Erzurum FK
Ümraniyespor 0-1 Manisa FK
ANKARAGÜCÜ 2-0 Amed SK
İstanbulspor 3-0 Çorum FK