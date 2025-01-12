Gençlerbirliği 3 golle kazandı

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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar



19. dakikada ev sahibinde Buğra sol kanattan içeriye açtığı orta kaleye yöneldi ancak top direkten döndü.

28. dakikada Gençlerbirliği'nde Fıratcan kanattan içeriye topu gönderdi. Pası alan Nalepa ön direkte vuruşunu yaptı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

45+1. dakikada ev sahibi ekipten Metehan ceza sahası ilk metrelerinden vurdu ancak top az farkla auta gitti.

51. dakikada Gençlerbirliği'nde Sinan, savunmanın arkasına topu aşırttı. Topu alan Nalepa, önündeki rakibini çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi. 2-0

65. dakikada Samed, ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleciden seken topu Djitte ağlara gönderdi. 3-0

78. dakikada topu kontrol eden Ensar, sol ayağıyla şutunu çekti ancak top az farkla auta çıktı.



Hakemler: Onur Coşkunses, Sabri Öğe, Arif Dilmeç

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm (Umut İslamoğlu dk. 87), Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Oğuzhan Berber, Etebo (Mikail Okyar dk. 75), Mete Kaan Demir (Ensar Kemaloğlu dk. 64), Buğra Çağıran (Samed Onur dk. 64), Nalepa, Metehan Mimaroğlu (Çağrı Fedai dk. 75), Djitte

Yedekler: Orkun Özdemir, Yatabare, Gökhan Altıparmak, Emirhan Ünal, Elias Durmaz

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Yeni Malatyaspor: Enes Salik (Çınar Yıldızlı dk. 75), Kürşat Yılmaz Selamoğlu (Mehmet Taştan dk. 66), Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Erşan Yaşa, Eray Şişman, Osman Katipoğlu (Umut Tanış dk. 66), Atakan Müjde (Metehan Ünal dk. 72), Kerem Altunışık (Ömer Çağrı Ataş dk. 66), Mehmet Güneş, Enes Savucu

Yedekler: Nuri Aydın

Teknik Sorumlu: Murat Uçkun

Gol: Nalepa (dk. 28 ve 51), Djitte (dk. 65) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kartlar: Enes Savucu, Yiğit Ulaş (Yeni Malatyaspor)