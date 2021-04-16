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Spor Arena
Haber Giriş: 16.04.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği 2-3 Sivasspor (Maçın özeti ve goller)

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Gençlerbirliği 2-3 Sivasspor (Maçın özeti ve goller)

Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-2 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı takımın yenilmezlik serisi 12 maça çıktı.

Gençlerbirliği ile Sivasspor, Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi Sivasspor 3-2 kazandı. Gençlerbirliği'nin gollerini 25. dakikada Diego Angelo ve 37. dakikada Mattias Johansson atarken Sivasspor'un geri dönüş sayılarını ise 78. dakikada Jorge Felix, 83. dakikada Kayode ve 90+4'te Polomat kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 50 yaptı. Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ 2-3 SİVASSPOR

Goller: 25' Diego, 37' Johansson, 78' Felix, 84' Kayode, 90+4' Polomat (K.K.)

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Diego, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Lima, Sefa, Stancu

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Cofie, Robin, Fayçal, Erdoğan, Gradel, Yatabare

 

Gençlerbirliği 2-3 Sivasspor (Maçın özeti ve goller)

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