Gençlerbirliği 2 - 2 Samsunspor (Maç özeti ve goller)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin-Scholz görüşmesi başladı Yine aynı masaPutin-Scholz görüşmesi başladı! Yine aynı masa#Olaf Scholz
Sigorta ücreti için hamile eşini kayalıklardan atmıştı Hakan Aysalın cezası belli oldu Sigorta ücreti için hamile eşini kayalıklardan atmıştı! Hakan Aysal'ın cezası belli oldu#Semra Aysal
Novak Djokovicten tarihi karar: Bütün sonuçlarına hazırım...Novak Djokovic'ten tarihi karar: 'Bütün sonuçlarına hazırım...'#Novak Djokovic
Vakalar hafif ama her şey iyi gitmiyor... Vefatlardaki durum maalesef çok kötüVakalar hafif ama her şey iyi gitmiyor... Vefatlardaki durum maalesef çok kötü!#Koronavirüs
Scholz ve Putinden önemli açıklamalarScholz ve Putin'den önemli açıklamalar#Olaf Scholz
NATO açıklaması sonra hava bir anda değişti Saldırı için saat verdilerNATO açıklaması sonra hava bir anda değişti! Saldırı için saat verdiler#Rusya
Arif Şentürk hayatını kaybettiArif Şentürk hayatını kaybetti#Arif Şentürk
Erdoğana BAEde mehteran sürpriziErdoğan'a BAE'de mehteran sürprizi! #Cumhurbaşkanı
Kripto para piyasaları hareketlendi Bitcoin ve Ethereumda hızlı yükseliş...Kripto para piyasaları hareketlendi! Bitcoin ve Ethereum'da hızlı yükseliş...#Kripto Para Piyasaları
Vahşetin bahanesi yine aynı Hamile kadının canına kıyıp teslim olduVahşetin bahanesi yine aynı! Hamile kadının canına kıyıp teslim oldu#Cinayet
Uyuyan tapu sistemi... Hemen e-devlete girip önlem alın'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın#Istanbul
Kuzenler Emine Çöp ve Tuğçe Semizin öldürülmesindeki sır perdesini aralamak için özel ekip işbaşındaKuzenler Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in öldürülmesindeki sır perdesini aralamak için özel ekip işbaşında#Kocaeli
Dünya bu vakayı konuşuyor... Korona ölümden sonra bile peşini bırakmadıDünya bu vakayı konuşuyor... Korona ölümden sonra bile peşini bırakmadı!#Koronavirüs
Ozan Güvenin şoförü dinlendi: Ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler vardıOzan Güven'in şoförü dinlendi: Ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler vardı#Ozan Güven
Beklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdiBeklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdi#Prens Harry
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Gençlerbirliği 2 - 2 Samsunspor (Maç özeti ve goller)

#Samsunspor#Gençlerbirliği#Spor Toto 1. Lig
Gençlerbirliği 2 - 2 Samsunspor (Maç özeti ve goller)

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Haberin Devamı

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında karşı karşıya geldiği Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Gençlerbirliği'nin gollerini 8. dakikada Barış Alıcı ve 74. dakikada Metehan Mert kaydetti. Samsunspor'un golleri ise 8. dakikada Moryke Fofana ve 90. dakikada Melih Okutan'dan geldi.

Öte yandan Samsunspor'da Cihan Kahraman, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Samsunspor 26, Gençlerbirliği ise 30 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada ceza sahası içinde Lima, topu kale önüne bıraktı. Altı pasta vuruşunu tamamlayan Barış Alıcı meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
10. dakikada Mendes ile ceza sahası içinde duvar pası yapan Fofana topu kale önünde yakaladı. Fofana'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1.
63. dakikada Berişbek’in ceza sahasının sağ köşesinden açtığı ortaya yükselen Gökhan Gül’ün kafa vuruşu meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
75. dakikada sol köşede Grechyshkin’in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Metehan Mert'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
86. dakikada Cihan Karaman'ın rakibine yaptığı müdahaleyi hakem Çağdaş Altay sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Cihan ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.
90. dakikada Melih Okutan rakip yarı sahadan yükselen topa altı pasta karşılık vererek ağları salladı. 2-2
90+2. dakikada Barış Alıcı’nın pasıyla sol çaprazda Berişbek topla buluştu. Ceza sahası içinde topla buluşan Berişbek, topu direğin üstünden auta gönderdi.

Haberin Devamı

Stat: Eryaman
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Mehmet Kapluhan xx, İlker Yasin Avcı xx
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Ömürcan Artan xx, Metehan Mert xx, Gökhan Gül xx (İlker Karakaş dk. 90+4 ?), Muhammed Bayır xx, Tshibola xx (Rahmetullah Berişbek dk. 60 x), Grechyshkin xx, Barış Alıcı xx, Belyaev xx (Arda Kızıldağ dk. 89 ?), LuaLua xx, Lima xx
Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Soner Gül xx, Bateau xx, Yunus Emre Çift xx, Alaadin Okumuş xx (Ensar Arslan dk. 80 ?), Hasan Kılıç xx (Yasin Öztekin dk. 46 x), Osman Çelik xx, Fofana xx (Melih Okutan dk. 84 xxx), Savicevic x (Cihan Karaman dk. 36 x), Mendes xx
Goller: Barış Alıcı (dk. 8), Metehan Mert (dk. 75) (Gençlerbirliği), Fofana (dk. 14), Melih Okutan (dk. 90) (Samsunspor)
Kırmızı Kart: Cihan Karaman (dk. 86) (Samsunspor)
Sarı Kartlar: Ömürcan Artan (Gençlerbirliği), Bateu (Samsunspor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsunspor#Gençlerbirliği#Spor Toto 1. Lig

BAKMADAN GEÇME!

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs