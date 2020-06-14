Gençlerbirliği 2-1 Konyaspor

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Gençlerbirliği'nin gollerini 59. dakikada Sio ve 83. dakikada Berat atarken Konyaspor'un sayısını 62'te Jevtovic kaydetti. Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 31'e çıkardı. Konyaspor ise 26 puanda kaldı. Gençlerbirliği Süper Lig'de 3 maç sonra galibiyet aldı. Konyaspor ise 4 maç sonra mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan ortasında Seuntjens ön direkte vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.

22. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortada Bajic'in kale önünde dokunduğu top yandan auta gitti.

24. dakikada Shengelia'nın şık pasında ceza sahasında topla buluşan Milosevic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.

36. dakikada Sio'nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Serkan Kırıntılı, yerden seken ve soluna gelen topu uzanarak kurtardı.

50. dakikada Flavio'nun kaptırdığı top sonrası gelişen atakta, Bajic'in ceza yayından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanında dışarı gitti.

59. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Stancu'nun sağ kanattan ortasında Sio, ceza sahasında yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

62. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Bajic'in içeriye çevirdiği topu Jevtovic, ceza sahasında tek vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

70. dakikada Bajic'in pasında kale önünde topla buluşan Shengelia, uygun pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

83. dakikada başkent temsilcisi skoru 2-1 yaptı. Candeias'ın sağdan ortasında savunmadan seken topu Sefa Yılmaz, Berat Ayberk Özdemir'e bıraktı. Ceza sahasında topla buluşan genç futbolcunun gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Deniz Caner Özaral

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan (Dk. 82 Soner Dikmen), Sessegnon (Dk. 65 Sefa Yılmaz), Candeias (Dk. 90 İlker Karakaş), Seuntjens (Dk. 46 Berat Ayberk Özdemir), Sio (Dk. 65 Ayite), Stancu

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jonsson (Dk. 87 Thuram), Hurtado (Dk. 39 Jevtovic), Shengelia (Dk. 86 Erdon Daci), Hadziahmetovic, Milosevic (Dk. 66 Miya), Bajic

Goller: Dk. 59 Sio, Dk. 83 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Dk. 62 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Anicic, Dk. 73 Ali Turan (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90 Erdem Özgenç, Dk. 90 1 Flavio (Gençlerbirliği)

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