Gençlerbirliği 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Gençlerbirliği, 60. dakikada Sefa Yılmaz ile öne geçerken yanıt 66. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi.

Son sözü ise 76. dakikada yine Sefa Yılmaz söyledi ve Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Kasımpaşa'da Hajradinovic 83. dakikada penaltı kaçırdı. Kaleci Nordfeldt'ten dönen topu tamamlamak isteyen oyuncu topu dışarı yolladı

Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltirken Kasımpaşa 7. mağlubiyetini aldı ve 31 puanda kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Cem Hanoğlu

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Dk. 41 Diego), Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias (Dk. 90 2 Polomat), Murat Yıldırım (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Ayite (Dk. 75 Mugni), Lima

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, Hadadi, Koomson (Dk. 63 Varga), Drinkwater (Dk. 63 Doğucan Haspolat), Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 86 Anıl Koç), Hajradinovic, Thelin (Dk. 71 Koita)

Goller: Dk. 60 ve 76 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği), Dk. 66 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 22 Ayite, Dk. 73 Soner Dikmen, Dk. 85 Diego (Gençlerbirliği), Dk. 85 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

İLK YARI

11. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan kale sahasına yaptığı ortada topa dokunan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, top sağ direğin yanından auta gitti.

21. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Gençlerbirliği'nde Murat Yıldırım'ın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Nordfeldt iki hamlede kurtardı.

24. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında topla ceza yayının üzerine kadar gelen Soner Dikmen'in vuruşunda, top sağ direğin yanından dışarı çıktı.

35. dakikada Hadadi'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktasının gerisinden Hajradinovic'in yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Nordfeldt'in üzerine gitti.

37. dakikada Yusuf Erdoğan, sağdan ceza sahasına girerek topu gerideki arkadaşı Aytaç Kara'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden çektiği şutta, kaleci Nordfeldt topu sağına uzanarak kontrol etti.

İKİNCİ YARI

52. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın müsait durumda yaptığı vuruşta, kaleci Nordfeldt sağına uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı.

60. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Ani gelişen atakta Candeias sağ kanattan topu ceza sahasının solundaki Sefa Yılmaz'a çıkardı. İkinci yarının başında oyuna giren Sefa, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

66. dakikada Hadadi'nin sol kanattan ortasında ceza sahasının sağında topa gelişine vuran Yusuf Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

76. dakikada Gençlerbirliği şık bir golle tekrar öne geçti. Candeias'ın pasıyla Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan sıfıra inerek yerden ortasında, kale sahasının içindeki Sefa Yılmaz'ın topuğuyla yaptığı vuruşta direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 2-1.

82. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahasında Yusuf Erdoğan'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.

84. dakikada Hajradinovic'in kullandığı penaltı atışını kaleci Nordfeldt, soluna uzanarak kurtardı. Kaleciden dönen topu Hajradinovic tekrar önünde buldu ancak bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...