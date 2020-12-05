Gençlerbirliği 2-1 Alanyaspor (Maçın özeti ve goller)

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Gençlerbirliği ile Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan ve Fırat Aydınus'un düdük çaldığı maçı Gençlerbirliği 2-1 kazandı. Ev sahibinin gollerini 41. dakikada Berat Özdemir ve 75. dakikada Daniel Candeias atarken Alanyaspor'un tek sayısını 83. dakikada penaltıdan Bakasetas kaydetti.

Alanyaspor'da Bakasetas'ın 90+5'te kullandığı penaltıda kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan 90+7'de kırmızı kart gördü. Çağdaş Atan 2 maç ceza alırsa 12. haftadaki Beşiktaş maçında kulübede yer alamayacak. Alanyaspor, Beşiktaş maçı öncesinde erteleme maçında Göztepe ile karşılaşacak.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 6 maç sonra galibiyet aldı ve puanını 8'e çıkardı. Sezonun ilk mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 20 puanda kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ 2-1 ALANYASPOR

GOL: 41' Berat, 75' Candeias, 83' Bakasetas (P)

İlk yarı sonucu: 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

9. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta yerden direk dibine giden topa iyi uzanan kaleci Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada sağdan Johansson'un ortasında arka direkte boşta kalan Candeias'ın gelişine vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

30. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Marafona gole izin vermedi.

40. dakikada Soner Dikmen'in sağ kanattan ortasında ön direkte Arda Kızıldağ'ın dokunduğu top üstten dışarı gitti.

41. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın pasında topu ceza yayının solunda kontrol eden Berat Ayberk Özdemir'in sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo, Arda, Polomat, Berat, Piris, Soner, Candeias, Sio, Stancu

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Ahmet Gülay, Siopis, Salih, Bakasetas, Mustafa Pektemek, Davidson, Babacar

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