Gençlerbirliği 100. yılda kadın futbol takımını sahaya çıkarmak istiyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
O sözlere fena patladı Biz olsak kovardık... Eski yönetimin sabrını taşıran olay...O sözlere fena patladı! "Biz olsak kovardık..." Eski yönetimin sabrını taşıran olay...#Mahmut Uslu
Türkiyede deprem tehlikesinin en yüksek olduğu yerTürkiye'de 'deprem tehlikesinin' en yüksek olduğu yer#Deprem
Ben nasıl geri adım attım Ben taaruzdayım'Ben nasıl geri adım attım? Ben taaruzdayım'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Özer duyurdu: Zorunlu oluyor Eğitimde önemli yenilikBakan Özer duyurdu: Zorunlu oluyor! Eğitimde önemli yenilik#Bakan Özer
Salgını yendik deyip kaldırmışlardı... Maske zorunluluğu geri geliyorSalgını yendik deyip kaldırmışlardı... Maske zorunluluğu geri geliyor!#Koronavirüs
Flaş dördüncü doz açıklaması Bu gruptakiler dikkatFlaş dördüncü doz açıklaması! Bu gruptakiler dikkat!#Koronavirüs
Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttıŞimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!#Koronavirüs
FETÖ elebaşı Gülenin avukatı hakkında yeni detaylar ByLocka rekor giriş yapmışFETÖ elebaşı Gülen'in avukatı hakkında yeni detaylar! ByLock'a rekor giriş yapmış#ANKARA
Pentagondan ürküten rapor... 2nci 11 Eylül Adını açıklayıp tarih verdiPentagon'dan ürküten rapor... 2'nci 11 Eylül! Adını açıklayıp tarih verdi#ABD
Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıyız'Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıyız'#Trabzonspor
Görüntüler gündem olmuştu 7 ayrı suçtan yargılanacakGörüntüler gündem olmuştu! 7 ayrı suçtan yargılanacak#Bursa
Girilemez denilen noktaya dev operasyon Ablukaya alındı: Şiddetli çatışma'Girilemez' denilen noktaya dev operasyon! Ablukaya alındı: Şiddetli çatışma#Terörle Mücadele
Bu kez yer yerinden oynayacak İddialar vahim...Bu kez yer yerinden oynayacak! İddialar vahim...#Facebook
Bir elbiseyi defalarca giyiyor ama... Kim burada duş almak ister kiBir elbiseyi defalarca giyiyor ama... Kim burada duş almak ister ki!#Kate Middleton
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Gençlerbirliği 100. yılda kadın futbol takımını sahaya çıkarmak istiyor

#Gençlerbirliği#Kadın Futbol#Anadolu Kulüpleri
Gençlerbirliği 100. yılda kadın futbol takımını sahaya çıkarmak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hayata geçirdiği Kadın Futbol Programı'nın hedefini "100. yılda (2023) Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nı sahaya çıkarmak" olarak açıkladı.

Haberin Devamı

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, altyapıdaki kanıtlanmış başarının yolundan gidilerek hem Türk kadın futboluna üst düzey sporcular yetiştiren bir yapı kurmak hem de Ankara'daki kız çocuklarına güvenli bir futbol ortamı sunmak için eylül ayında harekete geçildiği hatırlatıldı.

Kadın Futbol Programı'nın ikinci adımı olarak Gençlerbirliği kadın futbol altyapısının oluşturulmasına başlandığının belirtildiği açıklamada "Yurt dışında kadın milli takımlarında teknik direktörlük yapan, Asya Futbol Konfederasyonunda antrenör eğitmeni görevinde bulunan Fatih Kale, programa danışmanlık yapıyor. Kadın Futbol Programı'nın hedefi ise 100. yılında Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nın sahada olması. Etlik Hasan Polat Tesisleri'nin, Kadın Futbol Programı için bir merkez olarak düzenlenebilmesi için gerekli yol haritası da oluşturulmaya başlandı." denildi.

Gençlerbirliği'nin, yönetim kurulunda yer alan iki kadın yönetici, kadın psikolog ve diyetisyenle futbolda kadının temsil edilmesi açısından önemli bir merkez olmayı hedeflediğinin vurgulandığı açıklamada, 2004-2005-2006 ve 2007-2008-2009 doğumlu genç kızlar, Gençlerbirliği Etlik Hasan Polat Tesisleri'nde 30 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak Kadın Futbol Okulu seçmelerine davet edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gençlerbirliği#Kadın Futbol#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler