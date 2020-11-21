Gençlerbirliği 1-5 Fenerbahçe (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 5-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'nin golleri 14. dakikada Mert Hakan, 38 ve 69. dakikalarda Perotti, 47. dakikada Jose Sosa, 72. dakikada Ozan Tufan'dan geldi.

Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 31. dakikada Diego Angelo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 20'ye yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse.

Teknik direktör Erol Bulut, ilk 11'de Ozan Tufan, Caner Erkin ve Samatta'ya görev vermedi. Sosa, Novak ve Cisse ilk 11'de yer aldı.

YEDEKLER: Oytun, Ozan, Samatta, Ferdi, Sadık, Thiam, Ömer Faruk, Eyüp, Gürkan, Caner

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Halil İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sio

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

3' Fenerbahçe'de önceki maçlarda sol kanatta yer alan Pelkas, bu maçta sağ kanatta yer alıyor. Sol kanatta Perotti var. Gençlerbirliği 4-2-3-1, Fenerbahçe 4-1-4-1 formasyonunu tercih ediyor.

14' GOL! Mert Hakan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu uzak köşeden ağlarla buluştu. Mert Hakan bu sezon ilk golünü attı.

19' Halil İbrahim'in sağ çaprazdan şutunda top az farkla dışarı gitti.

20' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda Serdar yerde kaldı, devamında topu önüne alan Pelkas'ın vuruşunda top üstten dışarı gitti.

31' GOL! Furman'ın kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında bomboş yükselen Diego'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu!

36' Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil İbrahim ile Perotti'nin mücadelesi sonrası Halil Umut Meler beyaz noktayı işaret etti.

38' GOL! Perotti penaltıda topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı ve takımını yeniden öne geçirdi.

42' Gençlerbirliği'nde Polomat'ın sol kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Candeias gelişine vurdu, top yandan auta gitti.

46' Pelkas'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Sosa'nın vuruşu uzak köşeden ağları havalandırdı

59' Gençlerbirliği'nde sol kanattan yapılan ortayı savunmada Gustavo kesip uzaklaştırdı.

69' Ceza sahasının solunda topla buluşan Perotti'nin uzak köşeye vuruşu ağları bir kez daha sarstı!

72' Kullanılan serbest vuruşu Serdar Aziz kafasıyla altıpasa gönderdi, tamamlayan Ozan Tufan ağları havalandırdı

75' Savunma arkasına sızan Samatta'nın ceza yayı üzerinden aşırttığı top üst direkten geri döndü.

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