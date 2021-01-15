Gençlerbirliği 1-3 Karagümrük (Maçın özeti)

Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği ile Karagümrük kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 22. dakikasında Biglia ile öne geçen Karagümrük, 36. dakikada Ndao ile farkı 2'ye yükseltti.

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Gençlerbirliği'nden Piris sahneye çıktı ve durumu 2-1'e getirdi.

Son sözü 88. dakikada Sobiech söyledi ve Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük'ün puanı 27'ye yükseldi. Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Gençlerbirliği'nde Piris da Motta'nın Borini'ye yaptığı faule hakem Ali Şansalan, ceza sahası dışında olduğu gerekçesiyle serbest vuruş kararı verdi. VAR incelemesi sonucunda faulün ceza sahası içinde olduğu tespit edildi ve penaltı kararı verildi.

22. dakikada penaltıyı kullanan Biglia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

36. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye, rakip yarı sahanın ortasından topu Toure'den kaparak, meşin yuvarlağı Ndao'ya attı. Sağdan ceza sahasına giren Ndao, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-2.

41. dakikada Candeias'ın sağ kanatta yaptığı ortaya kale sahasının önünde Furman'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada ceza sahası sol çaprazından Borini'nin uzak köşeye yaptığı vuruşu kaleci Nordfeldt, soluna uçarak kornere tokatladı.

72. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Hakem Ali Şansalan,

Ndiaye'nin ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı

gösterdi. 74. dakikada penaltıyı kullanan Piris da Motta, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2.

78. dakikada Ndiaye'nin ceza yayının üzerinden çektiği şutta top sol direğin yanından auta gitti.

88. dakikada Fatih Karagümrük farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ndao'nun sağ kanattan ortasında Sabo'nun kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt topu yumruklarıyla kurtardı. Kaleciden dönen topu Jimmy Durmaz, Sobiech'e verdi. Kale sahasının içindeki Sobiech topu ağlara gönderdi: 1-3.

90 3. dakikada Candeias'ın ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazdan çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Arda Kızıldağ, Polomat, Robert Piris, Furman, Soner Dikmen, Sefa, Candeias, Sio.

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih, Campi, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Biglia, Bertolacci, Borini, Mevlüt Erdinç.

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