Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Ankara'da karşı karşıya geldi. Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek üst üste 2, son 5 maçta ise 4. galibiyetini elde etti.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Djaniny ve 54. dakikada Ekuban attı. Ekuban, ilk golün de asistini yaparken 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Gençlerbirliği'nin golünü ise 86. dakikada penaltıdan Piris kaydetti.

Bu sonucun ardından bordo mavili takım puanını 33'e çıkartırken üst üste 4. yenilgisini alan Gençlerbirliği 19 puanda kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar

İlk yarı

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

36. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ekuban'la verkaç yaparak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny, kaleci Übeyd Adıyaman'ı da geçerek, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

40. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak köşeye çektiği plase şutta top yandan auta gitti.

44. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Nwakaeme'nin dar açıdan çektiği sert şutta kaleci Übeyd Adıyaman, üstüne gelen topu kontrol etti.

45 1. dakikada Flavio'nun ceza sahasının sağ çaprazında çektiği sert şutta kaleci Übeyd Adıyaman, topu kornere tokatladı.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

- Abdullah Avcı'dan iki değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldukları karşılaşmanın ilk 11'inde bir önceki maça göre 2 değişiklik yaptı.



Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Avcı, geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendikleri kadroda zorunlu iki değişikliğe gitti.

Sarı kart cezalısı Lewis Baker ile sakatlanan Abdulkadir Ömür, kadroda yer almadı. Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine Berat Aydemir ile Flavio'yu oynattı.

Bordo-mavililerde Baker ve Abdulkadir'in yanı sıra Joao Pereira da Ankara'ya getirilmedi.



- Berat Özdemir, eski takımına karşı



Trabzonspor'un kısa bir süre önce kadrosuna dahil ettiği Berat Özdemir, eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı forma giydi.



Altyapısından yetiştiği başkent temsilcisiyle bu sezon 13 maçta 3 gol atan 22 yaşındaki futbolcu, sahaya ilk 11'de çıktı.



- Gençlerbirliği'nde önemli eksik



Gençlerbirliği'nde kaleci Nordfeldt, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemedi.



Bu sezon yine sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında oynayamayan İsveçli kaleci, bordo-mavili ekip karşısında da kadroda yer almadı.



Süper Lig'deki ilk kez 6-0 kaybedilen Galatasaray maçında forma giyen Übeyd Adıyaman, bu karşılaşmaya da Nordfeldt'in yerine ilk 11'de başladı.



Kırmızı-siyahlılarda sakatlığı bulunan Johansson, Trabzonspor karşısında oynayamadı.



Öte yandan, Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

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