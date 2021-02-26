Gençlerbirliği 1-1 Yeni Malatyaspor (Maçın özeti ve goller)

Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Yeni Malatyaspor'un golünü 34. dakikada Benjamin Tetteh atarken Gençlerbirliği'nin golünü kaleci ERtaç kendi kalesina attı.

Gençlerbirliği'nde Ayite çift sarı karttan 71. dakikada, Yeni Malatyaspor'da ise Semi Kaya 21. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü. İki takım da maçı 10'ar kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 9 maça çıkan Gençlerbirliği puanını 21'e, 3 puan kazanamama serisi 7 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise puanını 31'e çıkardı.

60. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Ayite'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta yan direkten dönen top kaleci Ertaç Özbir'e çarparak ağlara gitti: 1-1

76. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

Kalan bölümde önemli pozisyon olmazken karşılaşma 1-1 bitti.

Bu sonuçla galibiyet hasreti Gençlerbirliği'nin 9, Yeni Malatyaspor'un ise 7 maça çıktı.



İLK 11'LER



Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa Akbaş, Halil, Piris, Soner, Mugni, Candeias, Ayite, Lima Tişört



Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Zeki, Hadebe, Ahmed, Mustafa, Mallan, Tetteh

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında Sandro Lima ön direkte kafa vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.

10. dakikada Mallan'ın ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt'in güçlükle çeldiği top savunmaya çarparak kornere gitti.

16. dakikada Mugni'nin ceza yayından yerden çektiği şutta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

18. dakikada Ayite, Semih Kaya'nın müdahalesi sonrası ceza sahasının hemen dışında yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy, bu pozisyon sonrası önce Semih'e sarı kart gösterdi. VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen Ulusoy, 21. dakikada Semih'i son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

22. dakikada Soner Dikmen'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

29. dakikada Candeias'ın sağ kanattan penaltı noktasına doğru yerden çıkardığı topa Soner Dikmen vuruşunu yaptı. Topa son anda ayak koyan Chebake, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.

34. dakikada 10 kişi konuk ekip öne geçti. Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza sahasına giren Tetteh, kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1

40. dakikada Johansson'un ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direkten döndü.

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