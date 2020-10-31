Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK / Maçın özeti ve golleri

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Gençlerbirliği ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Gaziantep FK 17. dakikada Maxim'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Gençlerbirliği'nin eşitlik sayısı ise 56. dakikada Candeias'tan geldi.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 5, Gaziantep FK 8 puana yükseldi.

İlk yarı

16. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Hakem Turgut Doman, Murat Yıldırım'ın ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

27. dakikada Sousa'nın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt, topu iki direğin birleştiği sol üst köşeden son anda kornere tokatladı.

42. dakikada Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında, kale sahası içindeki Motta'nın kafa vuruşu sonrası top üstten auta çıktı.

44. dakikada konuk ekip, yakaladığı kontra atakla tehlike oluşturdu. Maxim'in pasıyla Dicko ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun müsait durumda çektiği şutu kaleci Nordfeldt iki hamle de kurtararak mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı Gaziantep FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golünü buldu. Polomat'ın sol kanattan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Candeias, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-1.

65. dakikada Candeias'ın ceza sahasına yaptığı ortada savunmadan seken topla Ayite, kale sahası içinde buluştu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı son anda tokatladı ve savunma tehlikeyi önledi.

67. dakikada sağdan ceza sahasına giren Maxim'in sert şutunda, kaleci Nordfeldt üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

87. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Sefa Yılmaz'ın uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta, top direğin yanından auta çıktı.

88. dakikada Gençlerbirliği bir kez daha gol çok yaklaştı. Sağdan Soner Dikmen'in ceza sahasına ortasında, kale sahası içindeki Ayite'nin kafa vuruşunu kaleci Günay Güvenç son anda kurtardı. Kaleciden dönen topla buluşan Polomat'ın sert şutunda, Günay meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90 2. dakikada Candeias'ın pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Johansson, topu penaltı noktasının üzerindeki Soner Dikmen'e çıkardı. Uygun durumdaki Soner'in bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Stat: Eryaman



Hakemler: Turgut Doman, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Polomat, Candeias, Murat Yıldırım (Dk. 64 Soner Dikmen), Motta (Dk. 76 Berat Ayberk Özdemir), Sefa Yılmaz, Furman (Dk. 64 Ayite), İlker Karakaş (Dk. 75 Sami Gökhan Altıparmak)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Oğuz Ceylan, Sousa (Dk. 63 Jefferson), Maxim, Morais, Mirallas (Dk. 90 Enver Cenk Şahin), Muhammed Demir (Dk. 63 Güray Vural), Dicko (Dk. 75 Kenan Özer)

Goller: Dk. 17 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 56 Candeias (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 45 Murat Yıldırım, Dk. 71 Candeias, Dk. 84 Soner Dikmen (Gençlerbirliği), Dk. 50 Sousa, Dk. 73 Mirallas, Dk. 85 Morais (Gaziantep

FK)

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