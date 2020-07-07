Gençlerbirliği 1-1 Fenerbahçe (Maçın golleri ve özeti)

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Ankara Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta ikinci yarıda oyuna giren kaptanı Emre Belözoğlu'nun golüyle Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.



Gençlerbirliği'nin golünü 60. dakikada Bogdan Stancu atarken Fenerbahçe'nin golü 81. dakikada Emre Belözoğlu'ndan geldi.

Fenerbahçe'nin 40 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, attığı bu golle tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig tarihinde dört farklı onyılda gol atan ilk oyuncu oldu.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 50 yaparken 4 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği 33 puan ile 12. sırada kaldı.

Gençlerbirliği 1-1 Fenerbahçe

62' Bogdan Stancu, 81' Emre Belözoğlu

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

4' Maçın ilk tehlikeli atağı Gençlerbirliği'nden geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Soner, topu köşeye bırakmak istedi ancak şutu yandan auta çıktı.

5' Bu kez Fenerbahçe tehlikeli geldi. Vedat Muriqi, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada...

8' Gençlerbirliği, Stancu ile gole yaklaştı! Soner'in sağ kanattan yerden ortasında Jailson topa ıska geçti. Bomboş durumda topla buluşan Stancu'nun vuruşu yan ağlarda kaldı.

16' Jailson, Soner'i tehlikeli bir yerde düşürdü ve sarı kart gördü. Kullanılan frikikte Erdem'in vuruşu üstten dışarı çıktı...

18' Sol kanattan Candeias'ın kullandığı köşe vuruşunda Sefa'nın kafa vuruşu üstten auta gitti. Gençlerbirliği üst üste tehlikeli ataklar geliştiriyor.

19' Gençlerbirliği'nin tehlikeli atakları sonrası Fenerbahçe'de Tahir Karapınar, taktiksel değişikliğe gitti. Fenerbahçe'de Ozan Tufan bu bölümde Jailson ile yer değiştirip stoper pozisyonuna geçti.

20' Karşılaşmanın ilk 20 dakikasını geride bıraktık. Bu bölümde Gençlerbirliği'nin 5, Fenerbahçe'nin 0 şutu bulunuyor.

27' Gençlerbirliği'nde Baiano sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Yasin Pehlivan oyuna dahil oldu...

32' Maçın en büyük tehlikesi! Hasan Ali'nin ters dokunuşu sonrası top Fenerbahçe kalesine doğru yöneldi. Altay, son bir hamleyle topu çizgiden çıkardı ve golü önledi!

34' Bu kez Fenerbahçe tehlikeli geldi. Çalımlar ile ceza sahası içine giren Ferdi'nin sol çaprazdan yaptığı şut yandan dışarı çıktı.

37' Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi yine tehlike yarattı. Ferdi'nin sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta arka direğe süzülen topu savunma uzaklaştırdı.

44' Bu kez Muriqi ile geldi Fenerbahçe... Jailson ile verkaç yapan Muriqi, dar açıdan vuruşunu yaptı. Ertaç gole izin vermedi.

46' Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, 2. yarının başında Jailson'un yerine oyuna girdi.

48' İkinci yarıya hızlı başlayan takım Fenerbahçe... Sağ çaprazdan ceza sahasına doğru sokulan Deniz, sol ayağı ile şansını denedi. Top kaleci Ertaç'ta kaldı.

56' Gençlerbirliği kalecisi Ertaç'tan kritik kurtarış! Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Muriqi savunmanın arkasına sarktı. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Ertaç gole izin vermedi.

62' Karşılaşmada ilk gol geldi! Gençlerbirliği, Bogdan Stancu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta düzgün bir vuruş yapan Romanyalı forvet, takımını öne geçirdi.

70' Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ün yerine Garry Rodrigues oyuna dahil oldu.

81' Fenerbahçe, kaptanı ile eşitliği yakaladı! Emre Belözoğlu, ceza sahası dışından sol ayağının dışıyla çok sert bir vuruş çıkartıp maça dengeyi getirdi.

Gençlerbirliği ilk 11: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim, Fabricio, Berat Özdemir, Soner, Sefa, Candeias, Stancu

Fenerbahçe ilk 11: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Ozan, Deniz, Ferdi, Vedat Muriqi

MAÇ ÖNCESİ SAKATLIK ŞOKU!

Gençlerbirliği'nde ilk 11'de yer alan kaleci Nordfeldt, maç öncesi ısınırken sakatlandı.Ev sahibinde Nordfeldt'in yerine kalede Ertaç Özbir görev yaptı.

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