Gençlerbirliği 1 - 1 BB Erzurumspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti.

Lima ile 29. dakikada attığı golle öne geçen ve uzun süre maçı önde götüren ev sahibi ekip, 90+3'te yediği gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Konuk ekip Erzurumspor'a 90+3'te beraberliği getiren golü Manuel Da Costa kaydetti.

3 maç sonra puan kaybeden Gençlerbirliği puanını 31 yaptı. Erzurumspor ise puanını 28'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Emrah Başsan, sağ kanatta korner bayrağına yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta ortasını ceza sahasına yaptı. Hasan Hatipoğlu'nun kafa vuruşunda top auta gitti.

23. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt, topu kornere çeldi.

29. Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte boş durumda olan Sandro Lima, topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0

43. dakikada hakem Suat Arslanboğa, Emrah Başsan'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verdi. 45. dakikada Aatif'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleciden dönen topu Cenk Ahmet Alkılıç tamamladı ve topu filelerle buluşturdu. Pozisyonu ekrandan izleyen Suat Arslanboğa, ceza sahası ihlali nedeniyle penaltının tekrarlanmasını istedi.

45+3. dakikada yeniden beyaz noktaya gelen Aatif'in vuruşunda soluna gelen topu kurtaran kaleci Nordfeldt, penaltıda bir kez daha başarılı oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Gençlerbirliği XI: Nordfeldt; Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim; Piris, Soner, Murat, Candeias, Sefa; Sandro.

BB Erzurumspor XI: Szumski; Murat, Da Costa, Hasan, Leo; Omolo, Boumal, Emrah, Cenk Ahmet, Aatif, El Kabir.

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