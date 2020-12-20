Gençlerbirliği 1-1 Ankaragücü / Maçın özeti ve goller

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Gençlerbirliği ile Ankaragücü arasında ligde oynanan 77. derbide gülen çıkmadı. Eryaman Stadı'nda oynanan Başkent derbisi 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Gençlerbirliği'nin golünü 58. dakikada Berat Özdemir atarken Ankaragücü'nün sayısını 74. dakikada Saba Lobzhanidze kaydetti.

Gençlerbirliği'nde Gökhan Altıparmak, 90+5'te yaptığı faulde VAR incelemesi sonucu kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 12; Ankaragücü ise 9 puana çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Satman

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Polomat, Motta, Berat Özdemir, Candeias (Dk. 90 3 Sami Gökhan Altıparmak), Murat Yıldırım (Dk. 83 Furman), Sefa Yılmaz (Dk. 70 Ayite), Stancu (Dk. 83 Sio)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan (Dk. 66 Lukasik), Lobjanidze (Dk. 90 4 Orkan Çınar), Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Endri Çekici (Dk. 66 Borven), Ender Aygören (Dk. 46 Paintsil), Emre Güral (Dk. 85 Adzic)

Goller: Dk. 58 Berat Özdemir (Gençlerbirliği), Dk. 74 Lobjanidze (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 90 6 Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 28 Murat Yıldırım, Dk. 41 Sefa Yılmaz, Dk. 49 Motta (Gençlerbirliği), Dk. 41 Sarlija (MKE Ankaragücü)

İLK 11'LER

Gençlerbirliği : Nordfeldt, Halil, Arda, Ömürcan, Polomat, Berat, Murat, Piris, Candeias, Sefa, Stancu

Ankaragücü : Friedrich, Kitsiou, Erdi, Sarlija, Atila, Atakan, Pinto, Ender, Endri, Saba, Emre Güral

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

21 . dakikada Polomat'ın kaleye 30 metre mesafeden sol çaprazdan çektiği sert şutta, kaleci Fredrich topu üstten kornere tokatladı.

25. dakikada Ender Aygören'in ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Emre Güral'ın şutunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

34. dakikada Lobjanidze'nin ceza sahasında son çizgiye inerek penaltı noktasına çıkardığı topla buluşan Emre Güral'ın çektiği şutta, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı sağına uzanarak tokatladı. Pozisyonun devamında ceza sahasının solundan Atila Turan'ın şutunda, savunmada seken top direğin dibinden kornere çıktı.

36. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza yayının üzerinden çektiği sert şutta, kaleci Friedrich topu sağına uzanarak kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

56. dakikada Candeias'ın rakip yarı sahanın ortasından kullandığı serbest atışta, ceza sahasının içinde iyi yükselen Motta'nın yaptığı kafa vuruşunda, top sol direğin yanından auta gitti.

58. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Murat Yıldırım'ın soldan ceza sahasına girerek yerden yaptığı ortada kaleciyi geçen topa Berat Özdemir, kale sahasının içinde dokundu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

74. dakikada MKE Ankaragücü skora dengeyi getirdi. Emre Güral'ın ara pasıyla kale sahasının sağ çaprazında topla buluşan Lobjanidze, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlara yolladı: 1-1.

90 6. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Sami Gökhan Altıparmak'a VAR incelemesi sonucu kırmızı kart gösterdi. Sami Gökhan'ın Orkan Çınar'a yaptığı hareket sonrası oyuncuya önce sarı kart gösteren Yaşar Kemal Uğurlu, VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu izledikten sonra kartın rengini kırmızıya çevirdi. Sami Gökhan Altıparmak, oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra kırmızı kart görmüş oldu.

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