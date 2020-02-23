Gençlerbirliği 1-0 Ankaragücü | Maçın golü ve özeti
Süper Lig'de Ankara derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ev sahibi Gençlerbirliği, tek golle Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 75. dakikada Sio'nun attığı golle mağlup etti ve Ankara derbisinde 3 puanı alan taraf oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada savunmanın arkasına sarkan Rodrigues'in ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta top kaleci Nordfeldt'ten döndü.
18. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ortasında kaleci Friedrich'in uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahasının sağındaki Candeias'ta kaldı. Portekizli futbolcunun yerden pasında, Sessegnon'un penaltı noktası civarında gelişine yaptığı vuruşta Friedrich gole izin vermedi.
24. dakikada Rodrigues'in ara pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Lukasik'in uzak köşeye yaptığı vuruşta Nordfeldt, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
62. dakikada Sio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.
69. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ortasında Stancu'nun ön direkte dokunduğu top yandan dışarı çıktı.
74. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ortasında Sio, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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