Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş (Maçın golleri ve özeti)

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Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş, Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İkinci yarısına yoğun kar yağışının damga vurduğu maçı Beşiktaş 3-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Rachid Ghezzal, 89 ve 90+4. dakikalarda Cenk Tosun kaydetti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri atan Ghezzal ve Cenk Tosun, bu sezon siyah beyazlı takımda ilk gollerini kaydettiler. Süper Lig'de 10 asisti bulunan Ghezzal, Süper Lig'deki ilk golünü atarken Cenk Tosun ise 1145 gün sonra Beşiktaş forması ile golle tanıştı.

Bu sonucun ardından siyah beyazlı ekip, puanını 51'e çıkartırken aynı puandaki Galatasaray ve Fenerbahçe ile zirve yarışını sürdürdü. Gençlerbirliği ise 20 puan ile 19. sırada kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş, bay geçecek ve maça çıkmayacak. Gençlerbirliği ise deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de son puan durumu

1- Galatasaray (51)

2- Beşiktaş (51)

3- Fenerbahçe (51)

4- Trabzonspor (45)

5- Alanyaspor (42)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Beşiktaş, Ghezzal'ın golüyle öne geçti. Rosier'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, ayak içiyle yaptığı şık vuruşla kaleci Nordfeldt'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

12. dakikada Ljajic'in ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

20. dakikada sol kanattan Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda Josef de Souza kafayla topu arkaya aşırttı. Welinton yakın mesafeden topu auta gönderdi.

22. dakikada Ghezzal'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar'ın vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi.

31. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golüne yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Ayite'nin pasında Candeias kaleciyle karşı karşıya kaldı. Portekizli futbolcunun vuruşunda açıyı iyi kapatan Ersin Destanoğlu golü önledi.

55. dakikada soldan ceza sahasına giren Ljajic, topu içeriye çevirdi. Ghezzal'ın arka direkte yaptığı vuruşta Polomat, kale önünde topu kafayla çıkardı.

75. dakikada Josef de Souza'nın pasında soldan ceza sahasına hareketlenen Cenk Tosun'un şutunda kaleci topu kornere çeldi.

76. dakikada Ljajic'in pasında Larin ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Larin'in şutunda Nordfeldt ayağıyla gole izin vermedi.

86. dakikada Cenk Tosun'un pasında Nkoudou'nun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci topu kornere çeldi.

89. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Dorukhan'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-2

90 4. dakikada Josef de Souza'nın topuk pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk, plase vuruşla farkı üçe çıkardı: 0-3

Stat: Eryaman

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertam

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Soner Dikmen, Furman, Candeias, Mugni (Dk. 73 Spiridonovic), Ayite (Dk. 87 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 64 Stancu)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Josef de Souza, Hutchinson, Ghezzal (Dk. 62 Nkoudou), Ljajic (Dk. 78 Mensah), Larin (Dk. 87 Gökhan Töre), Aboubakar (Dk. 62 Cenk Tosun)

Goller: Dk. 4 Ghezzal, Dk. 89 ve 90 4 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ayite, Dk. 36 Furman, Dk. 78 Candeias (Gençlerbirliği), Dk. 87 Josef de Souza, Dk. 90 8 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

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