Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş (MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ)

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Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Beşiktaş 3-0'lık skorla kazandı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Atiba, 78. dakikada Diaby ve 81. dakikada Elneny kaydetti.

Beşiktaş, Sivasspor'un Göztepe'ye yenilmesiyle birlikte sezonu 62 puanla 3. sırada tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8' Sağ kanattan yapılan ortada Güven topu göğsü ile kontrol edip vuruşunu yaptı. Top kaleci Ertaç'ın üzerine gitti.

10' Boyd'un sol kanattan ortasında ön direkte Atiba topa dokundu. Direkten dönen top auta gitti

16' Beşiktaş'ta Diaby'nin golü elle oynama nedeniyle iptal edildi.

26' Elneny'nin pasıyla N'Koudou sol kanatta hareketlendi. Ama topa yetişmeyi başaramadı

33' Gençlerbirliği'nin Flavio ile bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi

43' Beşiktaş'ta N'Koudou'nun attığı gol, öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

52' Hakem Candeias'ın topla elle oynadığını işaret etti ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Atiba kullandı, direğin içine çarpan top ağlara gitti

56' Halil İbrahim sol kanattan altıpasa pasını çıkarttı. Soner bomboş durumda yakın mesafeden topu üstten auta gönderdi

71' Elneny'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Flavio topu uzaklaştırdı.

77' Elneny'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Diaby, ceza sahasının dışında çıkan kaleci Burak'tan sıyrdıldı ve topu yerden bir vuruşla filelere gönderdi

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdam, Arda, Flavio, Halil İbrahim, Berat, Soner, Gökhan, Sio, Candeias, İlker

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 92. kez karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen iki futbolcu, başkentte görev yapamayacak. Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayan mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Gençlerbirliği Beşiktaş maçıbeIN SPORTS'tan canlı yayınlanıyor.

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