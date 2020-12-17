MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriGençlerbirliği 0-2 Tuzlaspor (Maç özeti ve golleri)
GeriSpor Gençlerbirliği 0-2 Tuzlaspor (Maç özeti ve golleri)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 17.12.2020 - 09:46 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği 0-2 Tuzlaspor (Maç özeti ve golleri)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerbirliği 0-2 Tuzlaspor (Maç özeti ve golleri)
Abone Olgoogle-news

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 1. Lig ekibi Tuzlaspor, Süper Lig takımı Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmesinde Gençlerbirliği ile Tuzlaspor, Ankara'da karşı karşıya geldi.

1. Lig takımı Tuzlaspor, Süper Lig'de mücadele eden rakibini 2-0 mağlup ederek kupada günün sürprizini yaptı.

Son 16 turuna kalan Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Vedat Bora ve 43. dakikada Adama Sarr attı.

Maçtan dakikalar

Tuzlaspor’da 32. dakikada ceza sahası sağ köşeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Vedat Bora, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Tuzlaspor’da 43. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda topu taşıyan Aosman’ın pası ile buluşan Sarr ceza sahası içerisinde topu köşeden ağlara yolladı. 2-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Koray Gençerler x, Baran Eraslan x, Bersan Duran x

Gençlerbirliği: Atalay Gökçe xx, Ömürcan Artan xx, Kadir Enes Kıra xx, Halil İbahim Pehlivan xx (Emir Ortakaya dk. 74 xx), Batuhan Uçan xx, Hasanalp Birken xx, Mustafa Hüseyin Seyhan xx, Furman xx (Mert Kabasakal dk. 46 xx), Kağan Özkan xx (Osman Emirkan Demir dk. 46 xx), Sami Gökhan Altıparmak xx (Seyit Ali Kahya dk. 85 ?), Baran Başyiğit xx

Yedekler: Emin Emir Kavasoğlu, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Polomat, Murat Yıldırım,

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Tuzlaspor: Alexander xx, Samet Asatekin xx, Baran Işık xx, Yasin Güreler xx, Mahmut Bulut xx, Cajic xx (Arif Morkaya dk. 72 xx), Vedat Bora xx, Sarr xx (Ahmet Yazar dk.63 xx), Aosman xx, Onat Kutay Kurt xx (Pucko dk.63 xx), Özgürcan Özcan xx (Zubanovic dk.81 ?)

Yedekler: Metin Erol, İbrahim Halil Aksu, Berk Can Sevgi

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Vedat Bora (dk. 32), Sarr (dk. 42) (Tuzlaspor)

Sarı Kartlar: Baran Başyiğit (Gençlerbirliği)

Gençlerbirliği 0-2 Tuzlaspor (Maç özeti ve golleri)

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle