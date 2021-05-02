Gençlerbirliği 0-2 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)
Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti ve lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinden takibini sürdürdü. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Halil Dervişoğlu ve Emre Akbaba kaydetti.
Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında kozlarını paylaştı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı.
Mücadelenin 44. dakikasında Halil Dervişoğlu'nun şık golüyle öne geçen Galatasaray, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 53'ü gösterdiğinde ise sahneye Emre Akbaba çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın puanı 75'e yükseldi. Gençlerbirliği ise 35 puanda kaldı.
Süper Lig'de zirve yarışı;
1) Beşiktaş - 81
2) Galatasaray - 75
3) Fenerbahçe - 73(-1)
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
12. dakikada Babel'e yapılan faulde topun başına Gedson Fernandes geçti. Gedson'un kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Nordfeldt, sağına gelen topu uzanarak kurtarmayı başardı.
21. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Şener Özbayraklı'nın sağdan ortasında kale önünde müsait durumdaki Babel'in kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
29. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Emre Akbaba'nın plasesinde meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.
44. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Halil Dervişoğlu'nun ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta top kaleci Nordfeldt'in solundan ağlarla buluştu: 0-1. Genç futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi
İkinci yarı birazdan...
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, H. İbrahim, Piris, Soner, Sefa, Lima, Candeias, Stancu
Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Kerem, Halil, Babel
Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Falcao, Linnes, Oğulcan, Yedlin, Mostafa, Saracchi, Emre Kılınç, Arda, Feghouli
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