Gençlerbirliği 0-1 Başakşehir (Maçın golü ve özeti)

Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği ile Başakşehir kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 90'ı gösterdiğinde sahneye Demba Ba çıktı ve Başakşehir, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'deki 10 maçlık galibiyet hasretine son veren Başakşehir'in puanı 29 oldu. Gençlerbirliği ise 21 puanla son sırada kaldı.

Ankara ekibinde Polomat, 88. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

VISCA 2 AY SONRA GERİ DÖNDÜ!

Öte yandan Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, tam 2 ay sonra sahalara döndü. Sakatlığı nedeniyle 10 maç kaçıran Visca, 71. dakikada oyuna dahil oldu.

Visca'nın forma giyemediği 10 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Başakşehir, bu 10 karşılaşmada sadece 4 gol atabilmişti.

Süper Lig'de bu sezon 16 maça çıkabilen 31 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada Berkay Özcan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Mehmet Topal'ın arka direğin çaprazında yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

45 1. dakikada Furman'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Lima'nın kale sahasında yaptığı kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Volkan Babacan meşin yuvarlağın hakimi oldu.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

65. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzun topunu rakip yarı sahanın ortasında kontrol ederek ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Nordfeldt, sağına uzanarak kurtardı.

68. dakikada Ayite'nin sağdan ceza sahasına yaptığı ortada Lima'nın kafa vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

73. dakikada Candeias'ın pasıyla topla ceza yayının üzerinde topla buluşan Lima'nın ceza sahasına girerek çektiği sert şutta kaleci Volkan Babacan topu tokatlayarak mutlak bir golü engelledi.

90. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Tolga Ciğerci'nin ceza sahasının dışından çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt, üzerine gelen topu sektirdi. Nordfeldt'in hatasını değerlendiren Demba Ba, altıpasın içinde meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

Konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla son sırada kalan Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 11 maça çıktı. Medipol Başakşehir ise Aykut Kocaman yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alarak 10 maçlık 3 puan hasretini sona erdirdi.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego Angelo, Piris, Polomat, Soner, Furman, Murat, Candeias, Sefa, Sandro Lima

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay, Deniz Türüç, Giuliano, Crivelli

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