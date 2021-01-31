Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor (Maçın özeti ve golü)
Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Antalyaspor, Ankara'da karşı karşıya geldi. Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren gol, 87. dakikada Sam'den geldi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 29'a çıkartırken Gençlerbirliği kötü gidişatını durduramadı ve 19 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Fredy'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Bünyamin Balcı'nın kafa vuruşunda top sol direğin yanından auta çıktı.
39. dakikada Soner Dikmen'in sağ taraftan yaptığı ortada penaltı noktasının önündeki Ayite'nin kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kontrol etti.
43. dakikada Eren Albayrak'ın soldan son çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortaya Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt üzerine gelen topun sahibi oldu.
53. dakikada Rahmetullah Berişbek'in sağ kanattan ortasında kale sahasındaki Soner Dikmen'in uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
65. dakikada Nuri Şahin'in ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta top sol direğin yanından dışarı çıktı.
87. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin ceza sahasının solundan altıpasın içine gönderdiği topa düzgün bir vuruş yapan Sam, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1
Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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