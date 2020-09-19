Gençlerbirliği 0 - 0 Konyaspor

Pozisyon açısından oldukça kısır geçen mücadeleden gol sesi çıkmadı. İki taraf da 0-0'0'lık eşitlik sonrası sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla ligin ilk haftasını BAY geçen Konyaspor ile 2. haftada puanla tanışan Gençlerbirliği ligdeki ilk puanlarını aldı.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Diego, Halil İbrahim, Motta, Soner, Giovanni Sio, Sefa Yılmaz, Candeias, Stancu

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Shengelia, Ömer Ali, Cikalleshi

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

7. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki Sefa Yılmaz, topu Piris da Motta'ya çıkardı. Paraguaylı futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.

16. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı.

33. dakikada Skubic'in kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Miya'nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

42. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Hadziahmetovic, ortasını arka direğe doğru yaptı. Boş pozisyondaki Anicic'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada sol kanattan topu sürerek gelen Candeias'ın ceza sahası sol köşesinden yaptığı vuruş, kalenin üstünden auta gitti.

58. dakikada Johansson'un ceza sahası içinde attığı pasla altıpas içinde buluşan Stancu, şutunda topu kalenin hemen yanından auta attı.

61. dakikada ceza sahası içinde Stancu'nun şutu Anicic'e çarparak kornere çıktı. Pozisyon sonrası Anicic sakatlık geçirerek yerini Adil'e bıraktı.

66. dakikada sol kanattan Skubic'in ortası kaleye doğru yönelerek az farkla auta gitti.

79. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Murat Yıldırım ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

89. dakikada ceza sahası içinden düzgün bir şut çeken Mendoza'nın vuruşunu kaleci Sehic kurtardı.

90. dakikada Sio'nun serbest vuruşunda top direkt kaleci Sehic'in kucağına gitti.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!