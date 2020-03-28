Gençler sağlık için el ele! Bakan Kasapoğlu çalışmalara katıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine başlandı. Vefa Sosyal Destek Gruplarında gönüllü olarak görev alan gençlik liderlerinin öncülüğünde gönüllülerin de katılımıyla 3D yazıcılarda üretilen maskeler, hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının kullanması için il sağlık müdürlüklerine gönderiliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, maske üretimi yapan merkezlerden olan Ankara’da Keçiören Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmaları takip etti.

'Gençlerimizle iftihar ediyoruz'

Bakan Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın yaşadığı sürecin herkesin malumu olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Bu süreç, ülkemizin de hamd olsun her kurumuyla çok güzel yönettiği bir süreç. Bu bağlamda da gençlerimizin bu konudaki duyarlılığı, sürece hassas bir şekilde katılımı ve bu konuda katkı sağlama isteği bizleri hem heyecanlandırıyor, hem mutlu kılıyor. Hem dünyanın hem ülkemizin maske konusundaki ihtiyacı göz önüne alındığında arkadaşlarımızla birlikte başlattığımız bu çalışma güzel bir boyut kazandı. Gönüllü gençlerimiz bu mücadelede ‘biz de varız’ diyorlar. Gençlerimizle her anlamda iftihar ediyoruz. Gençlerimizin kendi kapasitelerini, potansiyellerini ortaya koyma açısından pek çok çalışmayı her geçen gün gözlemliyoruz”

Şu anki üretim günlük 25-30 bin

Kasapoğlu, gençlik merkezlerinde korumalı maske üretimi hedefinin günlük 500 adet olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “81 ile baktığımızda bu sayı 40 bini buluyor. Başlangıç aşaması olması itibarıyla birtakım hesapları revize etmek gerekirse günlük yaklaşık şu an itibarıyla 25-30 bin arası hedefimiz var. Bunu en kısa sürede inşallah yeni gönüllü gençlerimizle daha da artırmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ve biliyoruz ki bu salgını bugüne kadar başarılı bir şekilde ülke olarak yönettiğimiz gibi, gençlerimizle ve milletimizle dayanışma ruhuyla, tedbirle, sabırla, duayla, inşallah üstesinden en güçlü şekilde geleceğiz.”





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!