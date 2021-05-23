MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Cansu Bektaş altın madalya kazandı
GeriFutbol Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Cansu Bektaş altın madalya kazandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 23.05.2021 - 14:30 | Son Güncelleme:

Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Cansu Bektaş altın madalya kazandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Cansu Bektaş altın madalya kazandı

Özbekistanın Taşkent şehrinde başlayan Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda ilk yarışmalar sonucunda milli takım 3 altın, 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Gençler Dünya Halter Şampiyonası ilk gün ilk seans müsabakalarında kadınlar 45 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş koparmada 70 kilo ile altın, silkmede 84 kilo ile altın, toplamda ise 154 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve Gençler Dünya Şampiyonu oldu.

Aynı kiloda yarışan milli sporcu Melisa Güneş ise koparmada 69 kilo ile gümüş, silkmede 80 kilo ile bronz , toplamda ise 149 kiloluk derecesiyle gümüş alarak Gençler Dünya ikincisi oldu.

Müsabakanın ardından İstiklal Marşını okutmanın büyük onurunu yaşayan Cansu Bektaş, karşılaşmalara çok yoğun bir programla hazırlandığını, Türk bayrağını Özbekistan'da dalgalandırmanın ve İstiklal Marşını okutmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi, Antrenörlerinin ve federasyon başkanının kendisine büyük destek verdiğini belirten milli sporcu, "İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım" dedi.

Gençler Dünya Halter Şampiyonasında Cansu Bektaş altın madalya kazandı

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi