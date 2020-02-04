Genç yıldızın tercihi Antalyaspor oldu

Adem Metin Türk, 15 Ocak 2004'te Suriye'nin Hama kentinde dünyaya geldi. Bu ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle 2013'te Türkiye'ye göç eden Adem Metin'in yolu, İstanbul Soma Aslangücü Spor Kulübü Başkanı Alay Kesler ile kesişti.

Türk vatandaşlığı başvurusu yapılan Adem Metin Türk, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2015'te Türk kimliğine kavuştu.

İstanbul Soma Aslangücü Spor Kulübü ile amatör müsabakalarda forma giyen genç oyuncu, 14, 15 ve 16 Yaş Altı Milli takımlarında sergilediği performansla birçok kulübün dikkatini çekti. Tercihini Süper Lig takımlarından Antalyaspor'dan yana kullanan Adem Metin Türk, kırmızı-beyazlı kulüple 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

"Profesyonel sözleşmeye imza atmak için çok çalıştık"



Adem Metin Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalyaspor ile sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Profesyonel sözleşmeye imza atmak için çok çalıştık. Alay hocamın bende çok emeği var. Türkiye bana sahip çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bana sahip çıktı. Ben şanslıyım. İlk başlarda zor oldu ama çok şükür başardık. Daha çok yolumuz var." ifadelerini kullandı.

Yeni kulübünde A takımla idmana çıktığını aktaran 16 yaşındaki futbolcu, "Çok iyi bir şey. Lukas Podolski ve Sinan Gümüş... Birçok futbolcu var. Onlarla konuştum. Farklı bir his. Öz güven geliyor. Mutlu oluyorsun. Tamer Tuna hoca da beni güzel karşıladı." diye konuştu.

"Hedefim A Milli Takım'da oynamak"



Adem Metin, Antalyaspor'da başarılı olmayı ve A Milli Takım'da forma giymeyi hedeflediğini kaydetti.

Milli takımda alt yaş kategorilerinde forma giydiğini hatırlatan genç oyuncu, "Antalyaspor'da çok başarılı olmak istiyorum. Hiç kimseyi mahcup etmek istemiyorum. Hedefim A Milli Takım'da oynamak. Bu, herkesin hayalidir. A Milli Takım'da oynamak farklı bir şey. Çok çalışacağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Milli takımlarda oynamak çok güzel bir şey. Her şeyin en iyisi orada. Milli takım olmasaydı buralara gelemeyecektim." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyaspor'da ilk hedefinin A takımda forma giymek olduğunu vurgulayan Adem Metin Türk, "Küçükken 5-6 yaşında maç izliyordum. Abim, 'Bu takımı tutacaksın' dedi. O takım Barcelona. Hayalim Barcelona'da oynamak. Örnek aldığım oyuncu Lionel Messi. Ben Messi olamam ama Adem Metin Türk stili yapmak istiyorum. Antalyaspor'da A takıma çıkmak, başarılı olmak ve A Milli Takım'da oynamak istiyorum. Cengiz Ünder'i, Hakan Çalhanoğlu'nu ve Çağlar Söyüncü'yü izliyorum. İnşallah bu oyuncularla bir araya gelebilirim." şeklinde görüş belirtti.

"Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmeyi çok istiyorum"



Adem Metin Türk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek teşekkür etmek istediğini belirtti.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile tanıştığını ifade eden milli futbolcu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmeyi çok istiyorum. Tanışmak ve teşekkür etmek istiyorum. Eğer Cumhurbaşkanı olmasaydı futbol oynayamayacaktım. Türkiye, güçlü bir devlet. İnşallah Türkiye'nin desteğiyle Suriye'deki iç savaşın biteceğine inanıyorum." dedi

Alay Kesler: "Bu işin mimarı Fikret Öztürk"



Adem Metin'in Türk vatandaşlığı almasında ve futbolcu olmasında önemli rol üstlenen Alay Kesler, Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk'ün ısrarı ve samimiyetinden dolayı kırmızı-beyazlı kulübü tercih ettiklerini söyledi.

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Kesler, transfer süreciyle ilgili, "Antalyaspor büyük bir kulüp. Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk'ün Adem'i almak için ısrar etmesi, babacan tavırları ve can alıcı ısrarı... Fikret Öztürk'ü kıramadık. Adem'in gelişimine katkı sağlaması bakımından Antalyaspor'un daha sağlıklı bir yer olacağını düşündük. Fikret Öztürk, 'Ben Adem'i aldım' dedi. Fikret abiyi de sevince hiçbir şey diyemedim. Abi hayırlı olsun dedim." ifadelerini kullandı.

Adem Metin Türk için yurt dışı ve yurt içinde birçok kulüpten teklif aldıklarının altını çizen Alay Kesler, şunları söyledi:

"Adem'in Türkiye'de kalıp milli takımların farklı kategorilerinde devam ederek A Milli Takım'da oynamasını istiyorum. Bunu hayal ediyoruz. Fikret Bey'e 'yok' diyemedik. Israrla istedi. Bu işin mimarı Fikret Öztürk. Adem, yaklaşık 7 yıllık bir süreci Soma Aslangücü Spor Kulübünde tamamladı. Çok çalışkan. Allah vergisi bazı yetenekleri var. Çok sevecen, saygın ve ahlaklı birisi. Bundan sonra Antalyaspor'un Adem'e katacağı değer, gelişimine yapacağı katkı onu milli takıma taşıyacak. Antalyaspor'a ve Fikret Öztürk'e güveniyorum. Çok çalışacak, başarılı olacak ve Türk Milli Takımı'na hizmet edecek."

"Adem, Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir araya gelecek"

Adem Metin Türk'ün bu noktaya gelmesinde en büyük payın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu dile getiren Alay Kesler, şunları kaydetti:

"Adem'in bu seviyeye gelmesinde birinci öncelik Sayın Cumhurbaşkanımız. Henüz Adem ile bir araya gelmedi ama Emine Erdoğan, Adem ile buluştu. Adem'i çok sevdi. Cumhurbaşkanımızın futbolu bilmesi Adem'in önünü açtı. En kısa sürede de Adem, Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir araya gelecek. Bir planlama var. Büyük ihtimalle olacak. Adem'i takip ettiklerini biliyorum."





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!