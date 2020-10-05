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GeriTenis Genç tenisçi Melisa Şenli, Kuzey Makedonya'da şampiyon oldu
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Tenis
AA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 12:39 | Son Güncelleme:

Genç tenisçi Melisa Şenli, Kuzey Makedonya'da şampiyon oldu

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Genç tenisçi Melisa Şenli, Kuzey Makedonya'da şampiyon oldu
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Genç tenisçi Melisa Şenli, Kuzey Makedonya'da düzenlenen turnuvada çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te gerçekleştirilen Grade 4 seviye ITF Gençler Turnuvası'nda mücadele eden Melisa Şenli, çiftlerde Bulgar partneri Denislava Glushkova ile şampiyon oldu.

Melisa-Glushkova çifti, 1 numaralı seribaşı olarak mücadele ettikleri turnuvada set kaybı yaşamadan geldikleri final karşılaşmasında Yunan Despoina Mastrodima-Dimitra Pavlou ikilisini 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

Genç tenisçi Melisa Şenli, Kuzey Makedonyada şampiyon oldu

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