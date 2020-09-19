MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriTenis Genç tenisçi Leyla Elmas'tan Tiran'da çifte kupa
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Tenis
AA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 10:58 | Son Güncelleme:

Genç tenisçi Leyla Elmas'tan Tiran'da çifte kupa

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genç tenisçi Leyla Elmas'tan Tiran'da çifte kupa
Abone Olgoogle-news

Genç tenisçi Leyla Elmas, Arnavutluk'ta düzenlenen turnuvada tekler ve çiftlerde şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'daki Grade 5 ITF gençler turnuvası 18 Yaş Altı National Sport Park Open'a katılan Leyla, organizasyonda çifte kupa kazandı.

15 yaşındaki Leyla, set kaybı yaşamadan geldiği tekler finalinde, Kosovalı Vesa Gjinaj'ı 6-0 ve 6-3'lük setlerle yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Leyla, Macar partneri Luca Udvardy ile 1 numaralı seribaşı olarak mücadele ettikleri çiftler kategorisinde ise finalde Diana De Simone (İtalya) - Victoria Lazarova (Bulgaristan) ikilisini 6-0 ve 6-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Genç tenisçi Leyla Elmastan Tiranda çifte kupa

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle