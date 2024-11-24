Genç tekvandocularımızdan tarihi başarı!

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Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen ve 4 gün süren şampiyonayı ay-yıldızlı ekip, 9 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tamamladı.

Türkiye, ülkeler sıralaması ile erkek ve kadın takım sıralamasında şampiyon olmayı başardı. Türkiye, şampiyona tarihindeki en başarılı sonuca imza attı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Avrupa Ümitler Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Kardeş ülkemiz Bosna Hersek'te 4 gün boyunca deyimin tam anlamıyla tarih yazdık. Bu kategoride tarihimizin en iyi sonucunu elde ettik. 16 sıkletin 9’unda altın madalya kazandık. Bu geleceğimiz adına önemli bir sinyal. Takım ruhu ve sinerjinin bu başarıda önemli rol oynadığını düşünüyorum. Bu büyük başarıda emeği geçen teknik ekibimizi, sporcularımızı, kulüplerini, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Bu zincirleme bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

- Madalyalar

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Altın: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54kg), Enes Kaplan (58kg), Berkay Erer (68kg) Yiğithan Kılıç (80kg), Hayrunnisa Gürbüz (62kg), Elif Sude Akgül (49kg), Sıla Irmak Uzunçavdar (53kg), Şevval Çakal (62kg), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73kg)

Gümüş: Eylül Mina Durdu (57kg)

Bronz: Yusuf Badem (58kg), Buğra Coşgungönül (68kg), Eren Özdemir (68kg), Rahmet Baran Şimşek (+87kg), Öykü Özbey (53kg), Mümüne Nur Göz (57kg).

Bakan Bak tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tüm kategorilerde takım halinde şampiyon olan milli tekvandocular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’da yapılan Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız aldıkları sonuçla bizleri gururlandırdı. Şampiyonayı 9'u altın, 1'i gümüş ve 6'sı bronz olmak üzere toplam 16 madalyayla tamamlayan milli tekvandocularımızı kutluyorum. Ülkeler sıralaması ile erkek ve kadın takım sıralamasında ilk sırada yer alarak, şampiyona tarihindeki en başarılı sonuca imza atan milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Milli tekvandocularımızın elde ettiği tarihi başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum."