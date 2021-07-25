Genç millilerden gümüş madalya

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen şampiyona bugün oynanan Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla sona erdi.

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki beşinci ve son maçında Kuzey Makedonya'yı 25-19, 25-17 ve 25-12'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından 20 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nda 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, organizasyonu Balkan ikincisi olarak gümüş madalyayla tamamladı.

Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasının ardından yapılan törende, 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'ndan Alper Ayar turnuvanın rüya takımına seçildi ve "En iyi smaçör" ödülünün sahibi oldu.