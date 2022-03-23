Genç millilerden farklı galibiyet

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta Milli Takımımızın gollerini 21. dakikada Başar Önal, 25. dakikada Emirhan İlkhan ve 40. dakikada Sami Satılmış kaydetti.
U18 Milli Takımımız, 25 Mart Cuma günü Romanya ile Gölcük Şehir Stadyumu'nda tekrar karşılaşacak.
Stat: Kocaeli Stadyumu
Hakemler: Erdi Çetin, Keremşah Balbay, Furkan Ata, Engin Uğur
Türkiye: Enes Özmen, Muhlis Dağaşan (Dk.64 Emre Aksoy), Emir Tintiş (Dk.64 Özgür Koz), Yaşar Kavas (Dk.64 M. Mustafa Tetik), Ali Şahin Yılmaz, Devran Şenyurt (Dk.76 M. Mustafa Pınarcı), Emirhan İlkhan (Dk.76 M. Ali Büyüksayar), Demir Ege Tıknaz (Dk.64 Buğra Çağlıyan), Başar Önal (Dk.76 Berzan Polat), Sami Satılmış (Dk.84 Eren Öztürk), Tunahan Yardımcı (Dk.84 Emir Toprak Dinç)
Romanya: David Dinca, David Maftei (Dk.80 Radu Cireşolu), Robert Salceanu (Dk.80 Alexandru Şuteu), Stefan Dutu (Dk.80 Ionut Costea), Razvan Pascalau (Dk.46 Robert Salceanu), Alexandru Musi (Dk.80 Ionut Pelivan), Alin Botogan (Dk.46 David Sala), David Palade (Dk.72 Eduard Lambrinoc), Septimiu Kolbasz (Dk.46 Atanas Trica), Antonio Borduşanu (Dk.80 Cristian Delciu), Mario Lacatuş (Dk.46 David Tone)
U18 Milli Takımı'nın Romanya maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Jankat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Enes Özmen (Eimsbütteler TV)
Defans: Emre Aksoy (Bayer 04 Leverkusen), Muhlis Dağaşan (PSV Eindhoven), Emir Tintiş (Galatasaray A.Ş.), Muhammed Mustafa Tetik (ADO Den Haag), Emir Toprak Dinç (Altaş Denizlispor), Eren Öztürk (Karlsruher SC), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.), Yaşar Kavas (İttifak Holding Konyaspor)
Orta Saha: Devran Şenyurt (SV Höngg), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş A.Ş.), Hamza Yiğit Akman (Galatasaray A.Ş.), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor A.Ş.), Sami Satılmış (Altınordu), Mehmet Ali Büyüksayar (Karatay Termal 1922 Konyaspor), Emirhan İlkhan (Beşiktaş A.Ş.)
Forvet: Tunahan Yardımcı (VfL Bochum), Özgür Koz (SC Paderborn 07), Berzan Polat (FC Luzern), Başar Önal (BV De Graafschap)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Ali Nadir Başkan