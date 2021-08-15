Genç milli kürekçiler, Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu
Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Gençler Kürek Şampiyonası'nda milli sporcular, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Enver Erman, Serkan Erkal, Kaan Yılmaz Aydın, Ali
Ardıl İlgün ve Ege Büyükçetin'den oluşan JM4 (Genç Erkekler Dört Tek Dümencili) ekibi, 6.21.53'lük derecesiyle Fransa, ABD, Almanya ve Rusya gibi ülkelerin takımlarını geride bırakarak dünya ikincisi oldu.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY AYNI ANDA PAYLAŞTI
Fenerbahçe ve Galatasaray, sporcuların başarını sosyal medya hesaplarından aynı anda duyurdular.