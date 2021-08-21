Genç milli atlet Pınar Akyol, gülle atmada dünya ikincisi oldu

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'de Kasarani Stadı'nda düzenlenen şampiyonada Pınar, finalde 16.72 metrelik atışıyla dünya ikincisi oldu.

Pınar, bu şampiyonada Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi. Türk atletlerin 20 yaş altı dünya şampiyonalarındaki madalya sayısı ise toplamda 9'a çıktı.

Yarışma sonrası çok yaklaştığı şampiyonluğu kaçırmanın burukluğunu yaşadığını anlatan Pınar, "Gelecek yıl yeniden Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası var. Bir madalyayı cebime koydum, ikincisini de gelecek yıl kazanacağım ve bu kez altın olacak." ifadelerini kullandı.

Genç sporcu, aldığı madalyayı Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen yangın ve sel felaketlerinde yaşamını yitirenlere adadığını kaydetti.