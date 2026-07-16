Genç Messi, bebek Yamal’a karşı!

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2026 Dünya Kupası, tarihin en büyüleyici hikayelerinden birine sahne oluyor. Ölümsüz bir fotoğraf karesi, son günlerde internetin en çok konuşulan içeriği haline geldi: Genç Lionel Messi’nin bebek Yamal’ı küvette yıkadığı o an.

Her şey, Aralık 2007’de Diario Sport gazetesi ve Barcelona Vakfı’nın UNICEF yararına organize ettiği bir takvim çekimiyle başladı. O dönem 20 yaşında olan Lionel Messi, çekimler kapsamında şans eseri 5 aylık bir bebekle eşleşti.

ANNESİ GETİRDİ

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Annesi Sheila Ebana’nın kucağında getirilen o bebek, bugün İspanya Millî Takımı’nın süper yıldızı Lamine Yamal’dan başkası değildi. Fotoğrafı çeken muhabir Joan Monfort, o anları anlatırken ‘kan ter içinde kaldığını’ belirtiyor. Son derece çekingen bir genç olan Messi, plastik bir banyo leğeninde suyun içinde duran ve sürekli ağlayan bebekle ne yapacağını bilemez halde dakikalarca bekledi. Anne Sheila Ebana’nın araya girip bebeği sakinleştirmesiyle Messi’nin Yamal’ı havluya sarıp gülümsediği o eşsiz anlar ölümsüzleşti.

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ORTAK NOKTALARI ÇOK

Fotoğrafın yıllar sonra gün yüzüne çıkması, Lamine Yamal’ın babası Mounir Nasraoui’nin EURO 2024 sırasında sosyal medyada paylaşmasıyla gerçekleşti. 2026 Dünya Kupası ile bir kez daha popüler olan bu kareyi daha da anlamlı kılan unsur, iki yıldızın çok sayıda ortak noktası olması. Her ikisi de 13 yaşında iken Barcelona Kulübü’nün kapısından girip La Masia’da yetişti ve A takımda 10 numaralı formayı giydi. Ve şimdi Messi ile Yamal, pazar günü 2026 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.