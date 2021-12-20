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"Genç kızlarımıza en güzel şekilde örnek oldular..."

#Vakıfbank#Abdi Serdar Üstünsalih#Giovanni Guidetti
Genç kızlarımıza en güzel şekilde örnek oldular...

Ankara’da düzenlenen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda zirveye çıkarak 4. kez Dünya Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, medyayla bir araya geldi.

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FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası Finali’nde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano’yu 3-2 mağlup ederek tarihinde 4. kez Dünya Şampiyonu olmayı başaran VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank Spor Sarayı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın toplantısına VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih’in yanı sıra yöneticiler, teknik ekip ve sporcular katıldı.

2013, 2017 ve 2018 yıllarında bu kupayı müzesine götürmeyi başaran sarı-siyahlılar, Başkent Ankara’da gerçekleşen organizasyonda da mutlu sona ulaşarak 4. kez Dünya Şampiyonu oldu.

Üstünsalih: “Onur ve gurur duyuyoruz”

Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, büyük bir başarının ardından bir arada olduklarını ifade ederken, “Dünya Şampiyonu olarak sizleri ağırlamanın gururu tarif edilemez. Oyuncu ve antrenörlerimiz tarih yazdılar. Bu kıymetli kupanın ülkemizde kalmasını sağladılar. Türk voleybolunun dünyanın zirvesinde olduğunu bir kez daha gösterdiler. Çok haklı bir gurur yaşattılar. En önemlisi de genç kızlarımıza en güzel şekilde örnek oldular. Çocuklarımıza kurabilecekleri bir hayali daha gösterdiler. Dünyanın en iyilerinin olduğu bu turnuvada yer almak dahi başlı başına büyük bir başarıyken, turnuvada kupayı kaldırdılar. Bu başarı üzerine hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. 2021 yılını zaferle kapatıyoruz. Önümüzdeki yıl da tüm kupalara talibiz. Dünya Şampiyonu takımımız, yarın sabah Şampiyonlar Ligi maçı için Fransa’ya gidiyor. Bu durum dahi takımımızın özverisini gösteriyor. Birçok oyuncumuz ve antrenörümüz, 20 ayda sadece birkaç gün tatil yapabildi. Kendileriyle bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bir diğer mutluluğumuz da takımımızın neredeyse yarısının altyapıdan yetişmesi. Sürdürülebilir başarı en büyük hedefimizdir. 35 yıllık hikayemizi nice 35 yıllar yaşatacak vizyonumuz budur. Bizimle birlikte turnuvada mücadele eden ve 3. olan Fenerbahçe’yi de en içten şekilde tebrik ediyorum. Bu rekabet olmasaydı, bu başarılar gelmezdi” açıklamasını yaptı.

Genç kızlarımıza en güzel şekilde örnek oldular...


Giovanni Guidetti: “Bizim için inanılmaz bir hafta oldu”

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Kendileri adına inanılmaz bir hafta olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Başantrenör Giovanni Guidetti, “Çok iyi bir ekip işi oldu. Müthiş bir performans sergiledik. Hiç dinlenmeden arka arkaya sahaya çıktık. Takımın yansıttığı ruh ve birlikte gösterdikleri performans için teşekkür ederim. Her oyuncu en iyi durumda değildi ama Ankara’ya her oyuncum en iyi şekilde gitti. Yönetim kuruluna da, bana dünyanın en iyi takımını verdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Genç kızlarımıza en güzel şekilde örnek oldular...

Kaptan Melis Gürkaynak da sezona 5 kupa hedefiyle başladıklarını söyleyerek, “2 kupayı kazandık. Diğer 3 kupayı da almak için çabalayacağız. Bu bizim 4. Dünya Şampiyonluğumuz. Diğer 3 kupayı başka ülkelerde kazanmıştık ama bunu Ankara’da kazanmak ayrı bir anlam kattı. Çok iyi bir performans sergiledik. Hak ettiğimiz bir kupa. Tabii ki bunun sevincini yaşayacağız ama kazanmak istediğimiz 3 kupa daha var. Yıllardır bu kulüpteyim. İyi ve kötü her günde destek oldular. Yıllardır istikrarlı şekilde bu kulübün adını duyurabiliyorsak, yönetim kurulumuz sayesinde oluyor. Hepsine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Şampiyon takımın kadrosu tek tek söz alarak hislerini aktardı. Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle basın toplantısı tamamlandı.

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#Vakıfbank#Abdi Serdar Üstünsalih#Giovanni Guidetti

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